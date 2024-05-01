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1 мая 2024, 11:06 Читати українською

Биткоин обвалился до $57 тысяч

Цена биткоина резко пошла вниз в среду утром. К моменту написания новости она составляет $57 412. Вместе с первой криптовалютой падает весь рынок и акции. Эксперты отмечают, что это связано с ожиданием заседания ФРС по ставке.

Цена биткоина резко пошла вниз в среду утром.

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В общей сложности биткоин в апреле впервые с августа 2023 года продемонстрировал медвежью тенденцию на месячном графике, упав на 13% с $70 тыс до $60 тыс.

Аналогичная ситуация и с Ethereum — главный альтокоин просел за месяц на 17%.

Состояние крипторинки на утро 1 мая / Источник: Cryptorank

Напомним, что в марте биткоин обновил исторический максимум — $73,737.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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0
stas12345
stas12345
1 мая 2024, 11:15
#
Нибальшая каррекция и патом на 100 тисяч
+
+30
ESP3
ESP3
1 мая 2024, 12:05
#
Накупил много?
+
+30
san4os
san4os
1 мая 2024, 12:29
#
Так, так… В історії бітка уже не раз були «Нибальшая каррекция» о обвалом від максимума в чотири рази, але через декілька років знову відростав… І як правило по часу «Нибальшая каррекция» в декілька років тривала. Тобто, тим хто купував на максимумах, декілька років було потрібно тільки щоб вийти в нуль…
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
1 мая 2024, 11:30
#
Ставка ФРС вечером в 21−00 … … Доллар на низком старте, перед раздачей.
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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
1 мая 2024, 12:51
#
Народ вчиться на історії, що після халви іде корекція і тоді нові хаї… то корекція почалася, але чи будуть хаї? І коли вони будуть? Бо одне діло запхати бабки у фонду і маринувати їх під 5−7% річних при інфляції 2−4%… так, не фонтан, але без ризику.
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