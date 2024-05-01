Биткоин обвалился до $57 тысяч

Цена биткоина резко пошла вниз в среду утром. К моменту написания новости она составляет $57 412. Вместе с первой криптовалютой падает весь рынок и акции. Эксперты отмечают, что это связано с ожиданием заседания ФРС по ставке.

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В общей сложности биткоин в апреле впервые с августа 2023 года продемонстрировал медвежью тенденцию на месячном графике, упав на 13% с $70 тыс до $60 тыс.

Аналогичная ситуация и с Ethereum — главный альтокоин просел за месяц на 17%.

Состояние крипторинки на утро 1 мая / Источник: Cryptorank

Напомним, что в марте биткоин обновил исторический максимум — $73,737.