Кабинет министров принял постановление № 443 от 23 апреля 2024 года, вносящее изменения в процедуру получения паспортных документов для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и обращающихся в филиалы ГП «Документ» за рубежом. В госпредприятии «Документ» объяснили, кто сможет получить документы.
Украинцам объяснили, кто сможет получить документы за границей
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Новые правила вступили в силу с даты опубликования постановления — 25 апреля 2024 года.
Начиная с 25 апреля 2024 года при обращении в зарубежные филиалы за границей мужчины в возрасте от 18 до 60 лет смогут получить паспортные документы исключительно в органах ГТС на территории Украины, пересылка документов в зарубежные филиалы ГП «Документ» не будет осуществляться.
Кто сможет получить документы за границей
Есть категории лиц, которые смогут получить паспорта за пределами Украины. Среди таких лиц:
- люди с инвалидностью;
- опекуны над лицами с инвалидностью;
- родители детей с инвалидностью;
- лица, нуждающиеся в постоянном уходе;
- сопровождающие тяжелобольных детей;
- лица из составных сил обороны и сохранности;
- пострадавшие в результате военной агрессии рф против Украины, выехавших на лечение за границу.
Отмечается, что выдача паспортных документов граждан, подавших заявки до 25 апреля, производится в порядке, действовавшем до вступления в силу постановления № 443 после устранения технических неисправностей.
Напомним
Представитель правительства Берлина заявил, что предоставление или продление украинским беженцам временного вида на жительство в Германии не предусматривает непременного наличия у них действующего паспорта.
По его словам, право на пребывание в стране и все связанные с этим возможности остаются в силе независимо от решения МИД Украины приостановить предоставление консульских услуг для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за рубежом.
Глава МВД Польши Марчин Кервинский, также отвечающий в том и числе за миграционную политику легализацию иностранцев, отметил, что Польша продолжит защиту для украинских беженцев, которая пока действует только до 30 июня. Временная защита также пообещают предоставить украинцам без паспортов.
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«У нас прийнятий був новий закон, зміни до законодавства про мобілізацію, які не вступили ще в дію. Згідно з Конституцією, здається, 65 стаття регламентує, які права в період воєнного, надзвичайного стану можуть бути обмежені і які не можуть бути обмеженими. Ця позиція підпадає під ті права, які можуть бути звужені тільки, а тепер найголовніше, законом. Ніякі бюрократичні підрядні акти, доручення не мають тут жодної сили, тому абсолютно спокійно чекаємо 18 травня», — пояснив Чалий. За його словами, якби закон вже вступив у дії, то тоді перед законом усі були б рівними й для чоловіків в Україні, і для тих, хто перебуває за кордоном. Водночас зупинення видачі документів військовозобов'язаним за межами країни нині є незаконним. «Зі свого погляду суб'єктивно, але все-таки в мене юридична освіта і я заступником міністра працював, я стверджую, це незаконне доручення, яке надійшло. Тільки не треба все на МЗС звалювати, тому що ці черги, які ви бачите в паспортному сервісі Д П Документ — це взагалі не МЗС, це взагалі не посольство, не консульство. Посольства і консульства налагодили багато де, особливо в Польщі, електронні черги, у них нема цих черг. А Д П Документ сказав: у нас технічні проблеми й все. Тому ця гра без попередження, зненацька застала буквально людей, які брали квитки, хотіли забрати паспорти й тут раптом їм це обрубали в один день.