Украинцам объяснили, кто сможет получить документы за границей

Кабинет министров принял постановление № 443 от 23 апреля 2024 года, вносящее изменения в процедуру получения паспортных документов для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и обращающихся в филиалы ГП «Документ» за рубежом. В госпредприятии «Документ» объяснили , кто сможет получить документы.

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Новые правила вступили в силу с даты опубликования постановления — 25 апреля 2024 года.

Начиная с 25 апреля 2024 года при обращении в зарубежные филиалы за границей мужчины в возрасте от 18 до 60 лет смогут получить паспортные документы исключительно в органах ГТС на территории Украины, пересылка документов в зарубежные филиалы ГП «Документ» не будет осуществляться.

Кто сможет получить документы за границей

Есть категории лиц, которые смогут получить паспорта за пределами Украины. Среди таких лиц:

люди с инвалидностью;

опекуны над лицами с инвалидностью;

родители детей с инвалидностью;

лица, нуждающиеся в постоянном уходе;

сопровождающие тяжелобольных детей;

лица из составных сил обороны и сохранности;

пострадавшие в результате военной агрессии рф против Украины, выехавших на лечение за границу.

Отмечается, что выдача паспортных документов граждан, подавших заявки до 25 апреля, производится в порядке, действовавшем до вступления в силу постановления № 443 после устранения технических неисправностей.

Напомним

Представитель правительства Берлина заявил, что предоставление или продление украинским беженцам временного вида на жительство в Германии не предусматривает непременного наличия у них действующего паспорта.

По его словам, право на пребывание в стране и все связанные с этим возможности остаются в силе независимо от решения МИД Украины приостановить предоставление консульских услуг для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за рубежом.

Глава МВД Польши Марчин Кервинский, также отвечающий в том и числе за миграционную политику легализацию иностранцев, отметил, что Польша продолжит защиту для украинских беженцев, которая пока действует только до 30 июня. Временная защита также пообещают предоставить украинцам без паспортов.