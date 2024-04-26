За министра агрополитики Сольского внесли залог в более чем 75 миллионов

При министре агрополитики Николае Сольском, подозреваемом в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн, внесли залог 75,7 млн грн. Об этом «Общественному» сообщил его адвокат Назар Кульчицкий.

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Теперь Сольский обязан прибывать по требованию детектива НАБУ, следователя или суда, не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями по делу, сдать на хранение паспорт и другие документы, носить электронный браслет. Министру также запретили общаться со своим заместителем.

Напомним

Сегодня 26 апреля Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения министру аграрной политики Украины Николаю Сольскому. Его отправили под стражу, но с возможностью внесения залога в размере 75,7 млн. грн.

В четверг, 25 апреля, министр агрополитики Николай Сольский, подозреваемый в сделках с землей, написал заявление об отставке.

Во вторник, 23 апреля, НАБУ сообщило о подозрении Николаю Сольскому в организации схемы завладения государственными землями площадью около 2,5 тыс. га стоимостью 291 млн грн под предлогом выделения участков ветеранам АТО.

По данным следствия, в 2017—2021 годах Сольский как владелец ряда сельхозкомпаний в сговоре с главой Госгеокадастра Украины и кураторами органов Госгеокадастра решил завладеть землей, которая находилась в пользовании двух госпредприятий на Сумщине.

Злоумышленники сначала уничтожили документы, на основании которых госпредприятия имели право постоянного пользования землей. Это явилось основанием для составления областным Госгеокадастром акта о самовольном занятии этих участков государственными предприятиями.

Впоследствии эти земли с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра передали в частную собственность. Земли передавались заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю, а условием получения земли было заключение договора о ее передаче в аренду агрохолдингу еще до момента получения.

Кроме действующего министра прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении еще 12 участникам преступной схемы, среди которых:

бывший глава Госгеокадастра Украины;

руководитель Госгеокадастра в Сумской области;

два куратора органов Госгеокадастра;

должностные лица Госгеокадастра Сумской области;

директор аграрного холдинга;

другие лица, способствовавшие совершению преступления.

Сольский вины не признает

Сольский своей вины не признает и уверяет, что события касаются периода 2017−2018 годов, когда он был адвокатом и еще не избрался депутатом от «Слуги народа».

По его словам, обстоятельства семилетней давности касаются спора между государственными предприятиями и физлицами, в том числе военными АТО, за земли, предоставленные последним во владение.