«єОселя»: С начала действия программы украинцы получили кредиты на 14,2 млрд грн

С начала действия программы кредиты уже получили 9212 семей на 14,2 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.

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Что покупают украинцы

Покупают украинцы не только квартиры, но и частные дома уже выдано 87 кредитов на их приобретение в этом году.

На прошлой неделе кредиты получили:

под 3% — 111 военнослужащих и силовиков, 14 педагогов, 21 медик и 3 ученых;

под 7% — 36 украинцев без собственного жилья, 6 ВПЛ и 6 ветеранов.

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