С начала действия программы кредиты уже получили 9212 семей на 14,2 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.
«єОселя»: С начала действия программы украинцы получили кредиты на 14,2 млрд грн
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Что покупают украинцы
Покупают украинцы не только квартиры, но и частные дома уже выдано 87 кредитов на их приобретение в этом году.
На прошлой неделе кредиты получили:
- под 3% — 111 военнослужащих и силовиков, 14 педагогов, 21 медик и 3 ученых;
- под 7% — 36 украинцев без собственного жилья, 6 ВПЛ и 6 ветеранов.
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Какие банки выдают кредиты
На сегодняшний день взять кредит по программе «єОселя» можно в 8 банках: Ощадбанке, Приватбанке, Укргазбанке, Глобус банке, Sky Bank, Укрэксимбанке, Sense Bank и Банке Кредит Днепр.
Источник: Минфин
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Комментарии - 4
Статья — ни о чем!!!
О том как менты держали ранее автомойки получая субсидии компенсирующие 99% коммуналки! и т. п. рестораны купленные за 1 гривну!
Раскрытие таких схем интересно! И то как судят всю цепочку схемозны — тоже правильно!
Статья оторванная от реальности или купленая!
А к програме подтягиваются миньены данной схемы!