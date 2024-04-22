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22 апреля 2024, 15:33 Читати українською

«єОселя»: С начала действия программы украинцы получили кредиты на 14,2 млрд грн

С начала действия программы кредиты уже получили 9212 семей на 14,2 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.

С начала действия программы кредиты уже получили 9212 семей на 14,2 млрд.
Фото:depositphotos

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Что покупают украинцы

Покупают украинцы не только квартиры, но и частные дома уже выдано 87 кредитов на их приобретение в этом году.

На прошлой неделе кредиты получили:

  • под 3% — 111 военнослужащих и силовиков, 14 педагогов, 21 медик и 3 ученых;
  • под 7% — 36 украинцев без собственного жилья, 6 ВПЛ и 6 ветеранов.

Читайте: «єОселя»: кому чаще всего отказывают банки

Какие банки выдают кредиты

На сегодняшний день взять кредит по программе «єОселя» можно в 8 банках: Ощадбанке, Приватбанке, Укргазбанке, Глобус банке, Sky Bank, Укрэксимбанке, Sense Bank и Банке Кредит Днепр.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

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+15
innapcholko
innapcholko
22 апреля 2024, 15:50
#
Но вопрос в том — какие это «Украинцы» — депутаты, чиновники, родственники чиновников/депутатов — любовницы/любовники и т.п???

Статья — ни о чем!!!

О том как менты держали ранее автомойки получая субсидии компенсирующие 99% коммуналки! и т. п. рестораны купленные за 1 гривну!

Раскрытие таких схем интересно! И то как судят всю цепочку схемозны — тоже правильно!

Статья оторванная от реальности или купленая!
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0
viicore
viicore
22 апреля 2024, 16:23
#
Шо ви мелите? Дають всім хто відповідає вимогам. Мені дали під 7%. Не дуже задоволений своїм вибором об'єкту але до самої програми питаннь немає. Все було чітко зручно швидко.
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0
innapcholko
innapcholko
22 апреля 2024, 16:32
#
Вымогаемым легко манипулируют — это «классика для Украины»— вот например — депутаты и судьи регистрируються как бездомные — а это достаточные и необходимые условия для «перемогы»!!!

А к програме подтягиваются миньены данной схемы!
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0
bonv
bonv
22 апреля 2024, 17:55
#
Вже скоро вчителі по 4 тис баксів зарплати будуть отримувати як пообіцяв нелох і Ко? 5 років пройшло.
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