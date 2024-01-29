«єОселя»: кому чаще всего отказывают банки

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Что известно

Из общего количества заявок на участие только 15% доходят до заключения кредитных соглашений по программе льготной ипотеки «єОселя». Об этом свидетельствуют данные компании «Укрфинжилье» за 2023 год: на ипотеку было подано более 20 тыс. заявок, а оформлено из них — всего 6 тысяч ссуд.

По данным компании, в рамках государственной программы кредитования «єОселя» запланировано выдать около 12 000 ипотек в этом году — это вдвое больше ипотек, чем в прошлом.

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Как отмечают риелторы, основанием для отказа чаще всего становится неспособность клиентов доказать свою платежеспособность, а также наличие отрицательной кредитной истории.

Даже льготным категориям сложно доказать свою способность оплачивать ссуду, пояснила в комментарии владелица первого ипотечного агентства недвижимости DODOMU Ирина Шапка. По ее словам, банк хочет знать, насколько стабильны могут быть доходы участника программы в будущем.

Например, военный или полицейский, который подается на «єОселю», имеет достаточную зарплату, но если у него двое детей и жена не работает, или в декретном отпуске, тогда на положительный ответ от банка шансов мало.

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За отрицательную кредитную историю, по убеждению риелторов, можно побороться, если предоставить банку объяснение по долгам.

«Случается, что клиент — военный — пришел в банк, его проконсультировали, обещали дать ссуду, он предоставил все справки, выбрал объект, внес залог, а в банке в итоге в кредите отказали, сославшись на то, что когда-то были просрочены оплаты по другому кредиту. Оказывается, клиент пошел служить в Нацгвардию, был в горячей зоне и в течение 7 месяцев платежи действительно были просрочены. Но часть средств он погасил, когда вернулся», — объяснила риелтор.

Кроме того, у многих украинцев исчезает желание брать ипотеку, когда им показывают расчеты по сопутствующим расходам на налоги и оформление кредита.

Случается часто, что банки не дают объяснений об отказах в участии по программе «єОселя».

В общей сложности по итогам 2023 года кредитный портфель «єОсели» почти достиг рекордного объема довоенного ипотечного кредитования. За прошедший год было выдано 5855 кредитов на 8,85 миллиарда гривен.

Напомним

«Минфин» писал, что с начала действия программы «єОселя» кредиты получили 6 757 семей на общую сумму 10,2 млрд грн 1200 из них взяли кредиты на условиях массовой ипотеки в общей сложности на 2 млрд грн.

В 2023 году, согласно озвученным правительством планам, по программе «еОселя» предполагалось прокредитовать приобретение 10 тыс. квартир. По состоянию на октябрь жилье получили менее 4 тыс. семей.