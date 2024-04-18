Халвинг биткоина уже скоро: как повлияет на майнеров и цену BTC

19 апреля состоится халвинг, в результате которого в два раза сократится и количество биткоинов, которые попадают на рынок. Будет ли после этого работа майнеров рентабельной и как изменится цена монет, рассказывает Investing. «Минфин» публикует перевод статьи.

Последствия снижения стимулов для майнеров

Чтобы компенсировать уменьшение вознаграждения BTC за безопасность сети и обработку транзакций, у майнеров биткоинов будут два основных механизма: либо цена BTC растет, либо часть майнеров отключается от сети.

В последнем случае сложность добычи биткоинов перенастраивается (автоматически корректируется каждые две недели или каждые 2016 блоков). Это означает, что остающиеся подключенными майнеры будут экономически эффективными, поскольку для защиты сети потребуется меньшая вычислительная мощность.

Также, когда цена BTC падает, трудности с добычей биткоинов снижаются. Сложность майнинга служит важнейшей цели поддержания стабильности сети, чтобы среднее время блока составляло постоянную скорость 10 минут.

Следствие этих двух механизмов — уменьшение вознаграждения и сложностей майнинга — то, что майнеры сами могут повысить давление на продажу. Как правило, когда цена BTC достигает месячных или квартальных вершин, майнеры продают часть своих резервов, чтобы компенсировать потери и инвестировать в обновление.

Во время последнего большого роста в ноябре 2021 года цена BTC достигла $69 тыс., в то время как хеш-цена майнеров принесла 38 центов за терахаш (TH). По состоянию на 16 апреля доход биткоин-майнеров составляет 11 центов за TH. Согласно прогнозу Blockware Solutions, майнер будет получать 6 центов после халвинга.

Давление спроса и предложения

Запуск 11 спотовых биткоин-ETF создал новый ландшафт крипторынка, который объясняет новую максимальную цену крипты в $73,7 тыс. в середине марта. В условиях, когда приток биткоинов сократится в два раза с нынешней добычи — около 900 BTC в день, приток капитала в ETF должен еще более существенно снизить риск распродажи биткоина.

Однако, неопределенная геополитическая и макроэкономическая ситуация, связанная с инфляцией, на прошлой неделе изменили тенденцию. Общие потоки спотовых биткоинов-ETF сейчас находятся в зоне негативного давления продаж.

Одновременно с этой тенденцией может возникнуть большее давление со стороны долгосрочных владельцев крипт. На их поведение будут влиять действия ФРС и страхование геополитических рисков.

В историческом контексте восстановление цены биткоина после халвинга не было бы странным. В течение 500 дней цена BTC имеет тенденцию к значительному росту из-за большего дефицита, по сравнению с давлением спроса.

Сопоставляя вышеупомянутые факторы, вполне вероятно, что цена BTC вырастет до нового исторического максимума во второй половине года, когда усилится дефицит предложения. Это повлияет и на акции компаний, связанные с криптоиндустрией.

Schwab Crypto Thematic ETF, содержащий акции от бирж и майнинговых компаний до MicroStrategy Incorporated и платежных систем, снизился на 14,5% за месяц, но вырос на 24% за последние три месяца.

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В период после хавлинга, вероятно, будет наблюдаться падение цены криптовалюты, однако, с учетом нового институционального ландшафта и дефицита биткоинов, во второй половине года возобновится рост.