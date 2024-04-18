Халвинг биткоина уже скоро: как повлияет на майнеров и цену BTC

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 апреля 2024, 16:24 Читати українською

Халвинг биткоина уже скоро: как повлияет на майнеров и цену BTC

19 апреля состоится халвинг, в результате которого в два раза сократится и количество биткоинов, которые попадают на рынок. Будет ли после этого работа майнеров рентабельной и как изменится цена монет, рассказывает Investing. «Минфин» публикует перевод статьи.

19 апреля состоится халвинг – снижение в два раза выплат майнерам.

Последствия снижения стимулов для майнеров

Чтобы компенсировать уменьшение вознаграждения BTC за безопасность сети и обработку транзакций, у майнеров биткоинов будут два основных механизма: либо цена BTC растет, либо часть майнеров отключается от сети.

В последнем случае сложность добычи биткоинов перенастраивается (автоматически корректируется каждые две недели или каждые 2016 блоков). Это означает, что остающиеся подключенными майнеры будут экономически эффективными, поскольку для защиты сети потребуется меньшая вычислительная мощность.

Также, когда цена BTC падает, трудности с добычей биткоинов снижаются. Сложность майнинга служит важнейшей цели поддержания стабильности сети, чтобы среднее время блока составляло постоянную скорость 10 минут.

Следствие этих двух механизмов — уменьшение вознаграждения и сложностей майнинга — то, что майнеры сами могут повысить давление на продажу. Как правило, когда цена BTC достигает месячных или квартальных вершин, майнеры продают часть своих резервов, чтобы компенсировать потери и инвестировать в обновление.

Во время последнего большого роста в ноябре 2021 года цена BTC достигла $69 тыс., в то время как хеш-цена майнеров принесла 38 центов за терахаш (TH). По состоянию на 16 апреля доход биткоин-майнеров составляет 11 центов за TH. Согласно прогнозу Blockware Solutions, майнер будет получать 6 центов после халвинга.

Давление спроса и предложения

Запуск 11 спотовых биткоин-ETF создал новый ландшафт крипторынка, который объясняет новую максимальную цену крипты в $73,7 тыс. в середине марта. В условиях, когда приток биткоинов сократится в два раза с нынешней добычи — около 900 BTC в день, приток капитала в ETF должен еще более существенно снизить риск распродажи биткоина.

Однако, неопределенная геополитическая и макроэкономическая ситуация, связанная с инфляцией, на прошлой неделе изменили тенденцию. Общие потоки спотовых биткоинов-ETF сейчас находятся в зоне негативного давления продаж.

Одновременно с этой тенденцией может возникнуть большее давление со стороны долгосрочных владельцев крипт. На их поведение будут влиять действия ФРС и страхование геополитических рисков.

В историческом контексте восстановление цены биткоина после халвинга не было бы странным. В течение 500 дней цена BTC имеет тенденцию к значительному росту из-за большего дефицита, по сравнению с давлением спроса.

Сопоставляя вышеупомянутые факторы, вполне вероятно, что цена BTC вырастет до нового исторического максимума во второй половине года, когда усилится дефицит предложения. Это повлияет и на акции компаний, связанные с криптоиндустрией.

Schwab Crypto Thematic ETF, содержащий акции от бирж и майнинговых компаний до MicroStrategy Incorporated и платежных систем, снизился на 14,5% за месяц, но вырос на 24% за последние три месяца.

Читайте также: В первом квартале этого года капитализация крипторынка выросла на 64,5%

В период после хавлинга, вероятно, будет наблюдаться падение цены криптовалюты, однако, с учетом нового институционального ландшафта и дефицита биткоинов, во второй половине года возобновится рост.

Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами