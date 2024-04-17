Госдолг Украины в 2024 году может вырасти до 94% — МВФ

Международный валютный фонд прогнозирует увеличение общего государственного долга Украины в 2024 году до 94% ВВП страны, что является меньшим показателем, чем ожидалось ранее. Об этом говорится в докладе «Финансовый монитор», презентованном в Вашингтоне директором Финансового департамента МВФ Виктором Гаспаром, передает Укринформ.

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Так, в разделе по странам с развивающимся рынком, а также стран со средним уровнем дохода отмечается, что госдолг Украины в 2024 году достигнет 94%.

Этот прогноз несколько меньше по сравнению с октябрьским выпуском «Финансового монитора» — тогда ожидалось, что госдолг вырастет до 98,6% в 2024 году.

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В то же время предполагается, что в течение следующих лет этот показатель не превысит 100%.

До полномасштабного вторжения России в 2021 году государственный долг Украины составил 48,9% от национального ВВП.