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17 апреля 2024, 18:38 Читати українською

Госдолг Украины в 2024 году может вырасти до 94% — МВФ

Международный валютный фонд прогнозирует увеличение общего государственного долга Украины в 2024 году до 94% ВВП страны, что является меньшим показателем, чем ожидалось ранее. Об этом говорится в докладе «Финансовый монитор», презентованном в Вашингтоне директором Финансового департамента МВФ Виктором Гаспаром, передает Укринформ.

Международный валютный фонд прогнозирует увеличение общего государственного долга Украины в 2024 году до 94% ВВП страны, что является меньшим показателем, чем ожидалось ранее.
Фото: НБУ

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Так, в разделе по странам с развивающимся рынком, а также стран со средним уровнем дохода отмечается, что госдолг Украины в 2024 году достигнет 94%.

Этот прогноз несколько меньше по сравнению с октябрьским выпуском «Финансового монитора» — тогда ожидалось, что госдолг вырастет до 98,6% в 2024 году.

МВФ спрогнозировал, каким будет курс доллара в Украине в ближайшие годы

В то же время предполагается, что в течение следующих лет этот показатель не превысит 100%.

До полномасштабного вторжения России в 2021 году государственный долг Украины составил 48,9% от национального ВВП.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
bonv
bonv
17 апреля 2024, 19:14
#
До повномасштабного вторгнення рф у 2021 році державний борг України становив 48,9% від національного ВВП.
Гірше ж точно не буде? Кажете просто перестати стріляти і подивитися путлєру в очі? ©
+
0
bonv
bonv
17 апреля 2024, 19:16
#
Порошенко залишив з боргом у $78,23 млрд. а зараз? $145,3 млрд І темпи росту вражаючі…
Колись нелох висміював з кварталом95 попередню владу за співпрацю з МВФ. Членом по роялю… А тепер сам бігає з простягнутою рукою Дайте-дайте, не минайте…
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