Главное за вторник: прогноз роста ВВП, НБУ и Минцифра запускают «шеринг», наличный курс достиг 40 грн за доллар
В разделе WEO по странам Европы отмечается, что в 2024 году реальный ВВП Украины составит 3,2%. Причем показатель за прошлый год был пересмотрен Фондом и увеличен до 5% по итогам года по сравнению с ожидаемыми ранее 4,5%.
Банки ставят 40 грн/$ и выше в кассах и при конвертации средств на карточных счетах населения
В первой половине дня 16 апреля наличный курс продажи доллара в банковских кассах достиг 40 гривен за доллар.
НБУ и Минцифра запускают обмен документов между банками через «Дию»
Национальный банк и Министерство цифровой трансформации запускают общий проект, который упростит обмен документами между банками, их клиентами и держателями государственных реестров.
Карточные мошенники грабят украинцев сильнее: какие схемы изобретают и как защититься
В начале апреля Нацбанк заявил о существенном увеличении атак мошенников на карточные счета украинцев и росте сумм хищений. Во время войны мошенники используют новые схемы и манипулируют чувствами людей, когда они находятся в особо уязвимом положении.
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