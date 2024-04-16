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16 апреля 2024, 16:38 Читати українською

НБУ и Минцифра запускают обмен документов между банками через «Дию»

Национальный банк и Министерство цифровой трансформации запускают общий проект, который упростит обмен документами между банками, их клиентами и держателями государственных реестров. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк и Министерство цифровой трансформации запускают общий проект, который упростит обмен документами между банками, их клиентами и держателями государственных реестров.

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«Речь идет о комплексной передаче копий электронных документов и/или отдельных данных, содержащихся в них, сформированных с помощью приложения Дия (т.е. „комплексный шеринг“)», — говорится в сообщении.

Предложенная модель «комплексного шеринга» или мультишеринга даст возможность украинцам по одному запросу предоставить банковскому учреждению одновременно как электронные копии нескольких цифровых документов, так и отдельные сведения о своем финансовом состоянии.

Если требуется предоставить электронные копии нескольких цифровых документов при получении банковских услуг, то обычно необходимо отправлять электронные копии каждого цифрового документа отдельно.

Механизм модели «комплексного шеринга» позволит банкам получать информацию о клиенте из государственных реестров одним «пакетом» с помощью «Дии».

Важно, что согласие клиента на обмен информацией указанным способом является обязательным, и только клиент выбирает, какому банковскому учреждению и какой набор сведений он хочет предоставить.

Отмечается, что пользователи смогут передавать через «Дию» не только копии и данные цифровых документов, но и справок о доходах, ОК-5, ОК-7 за один раз.

В Нацбанке подчеркнули, что такой подход обеспечивает высокий уровень конфиденциальности, защиты персональных данных и предотвращение неправомерного их использования.

Источник: Минфин
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