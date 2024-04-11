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11 апреля 2024, 11:24 Читати українською

Рада приняла закон о мобилизации

Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом законопроект № 10449 о мобилизации. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом законопроект № 10449 о мобилизации.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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По его словам, парламент учел 31 правку профильного комитета, а также правку, которая убирает из документа норму о демобилизации.

Что предусматривает закон

Основные положения по законопроекту о мобилизации:

  • Вместо срочной службы вводится базовая военная служба сроком 5 (в мирное время) и 3 (в военное время) месяцев. Украинцы младше 24 лет смогут выбирать год и период прохождения базовой службы.
  • Вводится базовая общевойсковая подготовка. С 2025 года она станет элементом обучения в учебных заведениях, будет проводиться в вузах всех форм собственности.
  • Не нужно идти в ТЦК, чтобы обновить данные. Это можно будет сделать онлайн в личном кабинете или ЦНАПе. Граждане, состоящие на военном учете, могут в добровольном порядке создать личный электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста.
  • Остается норма о праве на демобилизацию людей с инвалидностью, а также демобилизация в связи с освобождением из плена (если военнослужащий не желает продлить службу).
  • Признанные ограниченно пригодными должны повторно прийти ВЛК.
  • Военнослужащие при заключении первого контракта имеют право на компенсацию 50% от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки.
  • Получившие II — III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих) должны пройти повторный медосмотр для определения пригодности к службе.
  • Что касается консульских услуг за границей, то в течение 60 дней нужно будет обновить персональные данные в ТЦК. При этом сделать это можно будет дистанционно по электронной почте, по телефону или через е-кабинет.
  • Ограничение права вождения для уклонистов от военной службы. Однако есть исключения.
  • Во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский будет производить фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации.
  • Необходимость обязательно иметь при себе военно-учетный документ и показать его по требованию представителя ТЦК, полицейского или ГНСУ требуется на период мобилизации всем состоящим на учете гражданам в возрасте от 18 до 60 лет (или сняты с него).

Что дальше

Документ должен подписать спикер Верховной Рады и передать его на подпись президенту. После этого закон вступает в силу через месяц.

Норма о демобилизации

Из законопроекта исключили норму о демобилизации военных после 36 месяцев непрерывной службы. Это было сделано по просьбе главы Минобороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Ожидается, что теперь правительству поручат разработать отдельный законопроект, регламентирующий вопрос освобождения от военной службы во время действия правого режима военного положения. На его разработку был заложен срок в 8 месяцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 19

+
+45
Riojas
Riojas
11 апреля 2024, 11:31
#
Ура, товарищи
+
+15
Бедный папа
Бедный папа
11 апреля 2024, 11:33
#
Нет, я пока не собираюсь @Кошевой, орден «За заслуги» III степени, 2022
+
+30
Саша Ник
Саша Ник
11 апреля 2024, 11:33
#
Наконец-то начнём контрнаступление!
+
+30
Антон Куминов
Антон Куминов
11 апреля 2024, 11:36
#
Уже ж было раз
+
+30
Саша Ник
Саша Ник
11 апреля 2024, 11:37
#
Второе будет успешным ©
+
+30
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
11 апреля 2024, 11:35
#
В тцк очереди будут…
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
11 апреля 2024, 11:49
#
Ну, или в банк, платежку со штафом оплатить… А там и до исполнительной не далеко.

Та ладно. Мы ж не рабі?)
+
0
mixerhack
mixerhack
11 апреля 2024, 11:56
#
Они и сейчас там есть
+
0
Criptor82
Criptor82
11 апреля 2024, 11:39
#
Зараз почнеться «битва» в коментарях. Скоро вийдуть на зв’язок всі ключові міста України, а також Москва, Варшава, Берн, доєднаються ті хто вже два роки в Америці, ОАЕ та Монако. Да почнеться битва :))
+
0
Pablito
Pablito
11 апреля 2024, 11:42
#
Колись давно, пару тисяч років тому, доля усього світу залежала від фріків, які призначали власних коней на найвищі державні посади або спалювали власну столицю задля гарного співу на фоні пожеж.

А в наш час технологій і інституцій доля усього світу залежить від такої собі психічно хворої (в прямому лікарському сенсі) Марджорі Тейлор Грін.

Чи то така собі стандартна спіраль історії. Чи скоріше — у цьому гнилому світі завжди було тільки так.

Що робити Україні з усим цим?

Показати, що не будемо мовчки йти в небуття. А саме. Посилити удари по НПЗ і додати до них будь-які інші небезпечні підприємства хімічної чи будь-якої іншої промисловості. Або Україна отримує адекватну допомогу і може концентруватись на військових силах ворога або посилює асиметричні заходи, які можуть призвести до непередбачуваних наслідків для усього світу. Так, шантаж. Щоб стало зрозуміло навіть найтупішим і найбоягузливішим «партнерам».

І так. Дрони. Мільйони дронів різних типів. І РЕБ.
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+15
veritas69
veritas69
11 апреля 2024, 11:52
#
Люди які керують Україною не пов’язують своє майбутнє з нею. Вони хочуть зустріти старість тихому та безпечному місці разом зі своїми грошими. І для них це цілком реально, якщо будуть дослухатися до порад «західних партнерів»
+
0
malfar
malfar
11 апреля 2024, 11:53
#
Так, слушні поради, але, здається, у влади інші думки…
+
0
Riojas
Riojas
11 апреля 2024, 11:53
#
Я советую вам посмотреть на риторику CNN по конфликту Израиль — Палестина. Началось это естественно как дичайший теракт, 11 сентября для Израиля и нужно максимально помочь. Сейчас, и с начала года точно, Палестина — несчастная жертва геноцида, красочно показаны разбомбленные дома, больницы, описываются жертвы. Я к чему — я уж точно не готов давать оценку, кто там на ближнем востоке прав, но если отношение к нашей войне перейдет вот в такую фазу — о какой бы то ни было помощи мы можем забыть
+
0
Pablito
Pablito
11 апреля 2024, 11:55
#
Если помощь и дальше будет в текущем ключе — ни о какой победе над рашкой речи не будет. Будут только бесчисленные жертвы и все. Нужны новые подходы. Усиление ассиметричных действий.
+
0
Botanic
Botanic
11 апреля 2024, 11:48
#
А що з арештом коштів на рахунках ? Начебто це питання пару днів назад повертали знову на обговорення ?
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0
Lolik1837
Lolik1837
11 апреля 2024, 11:49
#
Была какая та надежда, что эти &вари в Раде не последние 3.14 да. расы и не примут этот антинародный закон. Надежда умерла
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0
Dmitrik7
Dmitrik7
11 апреля 2024, 11:55
#
На результат это не повлияет.
+
0
Lolik1837
Lolik1837
11 апреля 2024, 11:56
#
А деньги и ОВГЗ со счетов по любому снимать придется потому, что военкомы будут иметь право наложить штраф в 22 тысячи столько раз , сколько они захотят. А при неуплате будут арестовывать имущество и счета. Так, что по ходу и недвижимость с авто тоже надо надо на матерей, дочерей переоформлять . Иначе могут отобрать. И ведь штрафы будет накладывать не суд, а человек не семи пядей во лбу. Вы представляете какая у него неограниченная власть и поле для коррупции будет?
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0
teodor220
teodor220
11 апреля 2024, 11:59
#
Несемось…
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