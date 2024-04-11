Эксперты назвали 3 фактора, которые могут сорвать ралли золота

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Что говорят эксперты

Росту не способствуют фундаментальные показатели: доходность казначейских облигаций растет, доллар укрепляется, а монетарная политика ФРС остается жесткой. Недавний рост желтого металла был вызван эффектом «догоняющего развития», учитывая отставание цен на металл в прошлом году.

Ряд аналитиков предвидит минимальный дальнейший рост золота, которое очень уязвимо перед падением.

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Что может «обвалить» золото

Во-первых, цены на золото движутся обратно пропорционально процентной ставке, что делает металл уязвимым для денежно-кредитной политики ФРС. На сегодня представляется все более вероятным, что ФРС будет удерживать ставку на более высоком уровне, чтобы сдержать инфляцию.

Во-вторых, золото падает в цене на фоне растущей доходности казначейских облигаций, учитывая, что оно не приносит процентов, и его привлекательность пострадает от инструментов с фиксированным доходом, таких как государственные облигации, поскольку они могут предложить большую прибыль с небольшими рисками.

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В-третьих, сильный доллар США — это также традиционное препятствие для золота.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что цены на золото могут взлететь до $3500 за унцию до конца 2025 г., если инфляция начнет расти.