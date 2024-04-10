Золоту прогнозируют существенный рост к концу 2025 года

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 апреля 2024, 10:43 Читати українською

Золоту прогнозируют существенный рост к концу 2025 года

Цены на золото могут взлететь до $3500 за унцию до конца 2025 г., если инфляция начнет расти. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на прогноз президента Yardeni Research Эда Ярдени.

Цены на золото могут взлететь до $3500 за унцию до конца 2025 г., если инфляция начнет расти.
Фото:depositphotos

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как измениться стоимость золота

Глава Yardeni Research прогнозирует, что к концу следующего года цены на золото могут вырасти до $3500 долларов или на 49%. Это связано с тем, что инфляция может пойти по тому пути, каким она пошла в 1970-х годах, когда цены начали расти по спирали и золото подорожало с $35 за унцию до пика в $665 за унцию.

«Цена на золото устремилась к новому высокому уровню. Еще одна спираль „зарплата-цены“, связанная с ростом цен на нефть, будет очень напоминать Большую инфляцию 1970-х годов, когда цена на золото взлетела к небесам. При таком сценарии цена на золото к 2025 году может составить $3,000-$3,500 за унцию, являющуюся реалистичной целью», — сказал Ярдени в записке для клиентов.

Читайте: Золото обновило исторический максимум: почему его позиции уязвимы

Что происходит с золотом

В начале недели цены на золото продолжили свой рекордный рост и достигли очередного исторического максимума, превысив $2 375 за унцию.

По словам главного инвестиционного директора BNP Paribas Wealth Management Шинга, золото, похоже, получило некоторый толчок от инвесторов, которые смотрят гораздо дальше вперед по таким вопросам, как устойчивость долга. Как и Паркер, Шинг также отметил роль спроса со стороны центральных банков в росте цен на золото.

Как писал «Минфин», мировые центробанки в феврале, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), закупили в золотовалютные резервы 19,1 тонны золота. Это в 2,4 раза меньше уточненных результатов января (45,4 тонны), и все же прирост продолжается уже 9 месяцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами