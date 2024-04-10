Золоту прогнозируют существенный рост к концу 2025 года

Как измениться стоимость золота

Глава Yardeni Research прогнозирует, что к концу следующего года цены на золото могут вырасти до $3500 долларов или на 49%. Это связано с тем, что инфляция может пойти по тому пути, каким она пошла в 1970-х годах, когда цены начали расти по спирали и золото подорожало с $35 за унцию до пика в $665 за унцию.

«Цена на золото устремилась к новому высокому уровню. Еще одна спираль „зарплата-цены“, связанная с ростом цен на нефть, будет очень напоминать Большую инфляцию 1970-х годов, когда цена на золото взлетела к небесам. При таком сценарии цена на золото к 2025 году может составить $3,000-$3,500 за унцию, являющуюся реалистичной целью», — сказал Ярдени в записке для клиентов.

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Что происходит с золотом

В начале недели цены на золото продолжили свой рекордный рост и достигли очередного исторического максимума, превысив $2 375 за унцию.

По словам главного инвестиционного директора BNP Paribas Wealth Management Шинга, золото, похоже, получило некоторый толчок от инвесторов, которые смотрят гораздо дальше вперед по таким вопросам, как устойчивость долга. Как и Паркер, Шинг также отметил роль спроса со стороны центральных банков в росте цен на золото.

Как писал «Минфин», мировые центробанки в феврале, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), закупили в золотовалютные резервы 19,1 тонны золота. Это в 2,4 раза меньше уточненных результатов января (45,4 тонны), и все же прирост продолжается уже 9 месяцев.