НБУ не скупает золото, как другие центробанки мира, а перетапливает металлолом. Какой вес золотого запаса Украины
Главное за среду: что НБУ ответил о пополнении золота, Приват выиграл кассацию у Суркисов
Национальный банк Украины не покупает золото на мировом рынке для пополнения золотовалютных резервов. Регулятор уточнил, что физический объем золота в резервах Нацбанка не изменялся с 2021 года, когда запас металла вырос на 30 тыс. тройских унций, то есть на 933 килограмма. После этого достиг 27,1 тыс. кг/27,1 тонн.
Санкции против россии: Что готовит Евросоюз в 14-м пакете
ЕС также ищет способы остановить обход санкций из-за западных дочерних компаний, работающих в странах за пределами Европы.
«Дело Суркисов»: Приватбанк выиграл кассацию на $350 млн
Верховный Суд удовлетворил кассационные жалобы Кабмина и Приватбанка и не разрешил компаниям, связанным с семьей Суркисов, взыскать с госбанка $350 млн.
К каким уловкам прибегают девелоперы, чтобы подтолкнуть рынок первичного жилья
Столичные застройщики «придерживают» запуск новых объектов и затягивают достройку существующих, иногда имитируя бурную деятельность. Кто из них реально выполняет свои обязательства, а кто пытается затянуть строительство, разбирался «Минфин».
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