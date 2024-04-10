Главное за среду: что НБУ ответил о пополнении золота, Приват выиграл кассацию у Суркисов

Национальный банк Украины не покупает золото на мировом рынке для пополнения золотовалютных резервов. Регулятор уточнил, что физический объем золота в резервах Нацбанка не изменялся с 2021 года, когда запас металла вырос на 30 тыс. тройских унций, то есть на 933 килограмма. После этого достиг 27,1 тыс. кг/27,1 тонн.

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ЕС также ищет способы остановить обход санкций из-за западных дочерних компаний, работающих в странах за пределами Европы.

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