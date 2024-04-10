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10 апреля 2024, 11:11 Читати українською

Санкции против россии: Что готовит Евросоюз в 14-м пакете

Европейский союз готовит следующий, 14-й по счету пакет санкций против россии, сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, пишет «Радио Свобода» .

Европейский союз готовит следующий, 14-й по счету пакет санкций против россии, сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, пишет «Радио Свобода» .► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известно«Мы приступили к подготовке 14-го пакета санкций, который должен быть принят весной.
Фото:depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

«Мы приступили к подготовке 14-го пакета санкций, который должен быть принят весной. Он, вероятно, будет включать в себя широкий перечень ограничительных мер, направленных на борьбу с обходом — например, в морском секторе, поскольку россия продолжает пытаться нарушать верхний предел цен на экспорт нефти», — заявил он на конференции.

По словам Домбровскиса, ЕС также ищет способы остановить обход санкций из-за западных дочерних компаний, работающих в странах за пределами Европы.

Читайте: ЕС принял 13-й пакет санкций против России

«С точки зрения ЕС, материнские компании ЕС, сохраняющие влияние на бизнес-операции своих зарубежных дочерних компаний, могут нести ответственность за операции, совершаемые этими дочерними компаниями», — сказал Домбровскис.

Вице-президент Еврокомиссии признал, что санкции против россии могли бы работать еще эффективнее.

Он добавил, что по ряду причин краткосрочное влияние санкций оказалось менее выраженным, чем ожидалось, однако они привели к увеличению расходов для российской экономики.

Он признал, что в целом россия сравнительно быстро смогла наладить новые торговые пути. В частности, россия увеличила торговлю со странами, не вводящими санкции, такими как Китай, Индия, некоторые страны Ближнего Востока и некоторые другие.

Напомним

23 февраля 2024 года ЕС одобрил очередной, 13-й, пакет санкций против россии. Он направлен на дальнейшее ограничение доступа к военным технологиям и расширяет список компаний, которые помогают в войне — их количество превысило 2 тысячи.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Vadim531
Vadim531
10 апреля 2024, 12:02
#
***  — все эти санкции, третий год войны и пох рфии на них
+
0
Ranet
Ranet
10 апреля 2024, 12:11
#
Сенс банк продать не успеют. Суд в ЕС отменил санкции, наложенные на Фридмана.
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