Санкции против россии: Что готовит Евросоюз в 14-м пакете

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Что известно

«Мы приступили к подготовке 14-го пакета санкций, который должен быть принят весной. Он, вероятно, будет включать в себя широкий перечень ограничительных мер, направленных на борьбу с обходом — например, в морском секторе, поскольку россия продолжает пытаться нарушать верхний предел цен на экспорт нефти», — заявил он на конференции.

По словам Домбровскиса, ЕС также ищет способы остановить обход санкций из-за западных дочерних компаний, работающих в странах за пределами Европы.

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«С точки зрения ЕС, материнские компании ЕС, сохраняющие влияние на бизнес-операции своих зарубежных дочерних компаний, могут нести ответственность за операции, совершаемые этими дочерними компаниями», — сказал Домбровскис.

Вице-президент Еврокомиссии признал, что санкции против россии могли бы работать еще эффективнее.

Он добавил, что по ряду причин краткосрочное влияние санкций оказалось менее выраженным, чем ожидалось, однако они привели к увеличению расходов для российской экономики.

Он признал, что в целом россия сравнительно быстро смогла наладить новые торговые пути. В частности, россия увеличила торговлю со странами, не вводящими санкции, такими как Китай, Индия, некоторые страны Ближнего Востока и некоторые другие.

Напомним

23 февраля 2024 года ЕС одобрил очередной, 13-й, пакет санкций против россии. Он направлен на дальнейшее ограничение доступа к военным технологиям и расширяет список компаний, которые помогают в войне — их количество превысило 2 тысячи.