Верховный Суд удовлетворил кассационные жалобы Кабмина и Приватбанка и не разрешил компаниям, связанным с семьей Суркисов, взыскать с госбанка $350 млн. Об этом сообщила пресс-служба банка.
«Дело Суркисов»: Приватбанк выиграл кассацию на $350 млн
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Подробности
Верховный Суд удовлетворил кассационные жалобы Кабмина и Приватбанка по делу по иску шести компаний-нерезидентов, приближенных к семье Суркисов, к государственному Приватбанку, Минфину и Правительству и отменил постановление об обеспечении иска, в ходе принудительного исполнения которого компании-нерезиденты пытались взыскать с Привата 350 млн долларов.
«Мы приветствуем это решение Верховного Суда. Победа по этому делу — это не просто общий юридический успех Приватбанка и Кабинета Министров, это подтверждение того, что верховенство права и справедливость является основой демократического общества. В Приватбанке мы всегда стояли на защите принципов честности и законности, и этот случай подчеркивает не напрасность нашей преданности таким ценностям. Таких же результатов ожидаем по другим резонансным судебным делам», — отметил председатель правления ПриватБанка Герхард Беш.
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Предыстория
Дело «компаний Суркисов» рассматривалось судами с 2017 года, с 2020 — в Верховном Суде. Она отличается наиболее дерзкими судебными решениями, которыми пытались повлиять на деятельность Банка.
В конце 2016 г. во время национализации Приватбанка денежные средства, размещенные компаниями-нерезидентами на депозитных счетах кипрского филиала Банка, были включены в процедуру bail-in, поскольку Национальный банк Украины признал семью Суркисов и их компании связанными с Приватбанком лицами.
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Кроме двух исков, находящихся сейчас на рассмотрении в украинских судах различных юрисдикций (Печерский районный суд города Киева и Шестой апелляционный административный суд), данные компании-нерезиденты одновременно судятся с Банком и на Кипре.
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