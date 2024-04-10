«Дело Суркисов»: Приватбанк выиграл кассацию на $350 млн

Верховный Суд удовлетворил кассационные жалобы Кабмина и Приватбанка и не разрешил компаниям, связанным с семьей Суркисов, взыскать с госбанка $350 млн. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Верховный Суд удовлетворил кассационные жалобы Кабмина и Приватбанка по делу по иску шести компаний-нерезидентов, приближенных к семье Суркисов, к государственному Приватбанку, Минфину и Правительству и отменил постановление об обеспечении иска, в ходе принудительного исполнения которого компании-нерезиденты пытались взыскать с Привата 350 млн долларов.

«Мы приветствуем это решение Верховного Суда. Победа по этому делу — это не просто общий юридический успех Приватбанка и Кабинета Министров, это подтверждение того, что верховенство права и справедливость является основой демократического общества. В Приватбанке мы всегда стояли на защите принципов честности и законности, и этот случай подчеркивает не напрасность нашей преданности таким ценностям. Таких же результатов ожидаем по другим резонансным судебным делам», — отметил председатель правления ПриватБанка Герхард Беш.

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