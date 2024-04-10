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10 апреля 2024, 9:27 Читати українською

«Дело Суркисов»: Приватбанк выиграл кассацию на $350 млн

Верховный Суд удовлетворил кассационные жалобы Кабмина и Приватбанка и не разрешил компаниям, связанным с семьей Суркисов, взыскать с госбанка $350 млн. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Верховный Суд удовлетворил кассационные жалобы Кабмина и Приватбанка и не разрешил компаниям, связанным с семьей Суркисов, взыскать с госбанка $350 млн.
Фото:depositphotos

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Подробности

Верховный Суд удовлетворил кассационные жалобы Кабмина и Приватбанка по делу по иску шести компаний-нерезидентов, приближенных к семье Суркисов, к государственному Приватбанку, Минфину и Правительству и отменил постановление об обеспечении иска, в ходе принудительного исполнения которого компании-нерезиденты пытались взыскать с Привата 350 млн долларов.

«Мы приветствуем это решение Верховного Суда. Победа по этому делу — это не просто общий юридический успех Приватбанка и Кабинета Министров, это подтверждение того, что верховенство права и справедливость является основой демократического общества. В Приватбанке мы всегда стояли на защите принципов честности и законности, и этот случай подчеркивает не напрасность нашей преданности таким ценностям. Таких же результатов ожидаем по другим резонансным судебным делам», — отметил председатель правления ПриватБанка Герхард Беш.

Читайте: Суркисы VS Приват: Банк вызвали в суд. Оффшоры хотят вернуть себе $250 миллионов

Предыстория

Дело «компаний Суркисов» рассматривалось судами с 2017 года, с 2020 — в Верховном Суде. Она отличается наиболее дерзкими судебными решениями, которыми пытались повлиять на деятельность Банка.

В конце 2016 г. во время национализации Приватбанка денежные средства, размещенные компаниями-нерезидентами на депозитных счетах кипрского филиала Банка, были включены в процедуру bail-in, поскольку Национальный банк Украины признал семью Суркисов и их компании связанными с Приватбанком лицами.

Читайте: На Приватбанк наложили два штрафа за невозврат депозита Суркисам

Кроме двух исков, находящихся сейчас на рассмотрении в украинских судах различных юрисдикций (Печерский районный суд города Киева и Шестой апелляционный административный суд), данные компании-нерезиденты одновременно судятся с Банком и на Кипре.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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