Главное за вторник: банки сократили кредитование бизнеса, в «Дии» появился новый сервис

Количество убыточных банков сократилось втрое: если по итогам 2022 года их было 21, то уже в 2023-м — всего 7. Сумма убытка уменьшилась сразу в 85 раз — с 20,8 млрд грн до 245,4 млн грн. Об этом говорится в статье на Минфине Приват, ПУМБ и Укргаз: кто больше заработал, нарастил зарплатные расходы и покупку ОВГЗ.

Банки сократили кредитование бизнеса и увеличили финансирование населения

В 2023 году кредитование экономики не являлось сильной стороной банковской системы, 35 банков сократили кредитование бизнеса. При этом финучреждения увеличили кредитование населения.

В «Дии» появился новый сервис: Можно добавить уничтоженную недвижимость в международный Реестр убытков

У «Действия» появился новый сервис, благодаря которому можно подать заявление в международный Реестр убытков. Пока можно подать заявление только об уничтоженной или поврежденной недвижимости.

Приват, ПУМБ и Укргаз: кто больше заработал, нарастил зарплатные расходы и покупку ОВГЗ