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2 апреля 2024, 20:00 Читати українською

Главное за вторник: банки сократили кредитование бизнеса, в «Дии» появился новый сервис

Кто из банков получил наибольшие убытки и кто заработал больше всего

Количество убыточных банков сократилось втрое: если по итогам 2022 года их было 21, то уже в 2023-м — всего 7. Сумма убытка уменьшилась сразу в 85 раз — с 20,8 млрд грн до 245,4 млн грн. Об этом говорится в статье на Минфине Приват, ПУМБ и Укргаз: кто больше заработал, нарастил зарплатные расходы и покупку ОВГЗ.

Банки сократили кредитование бизнеса и увеличили финансирование населения

В 2023 году кредитование экономики не являлось сильной стороной банковской системы, 35 банков сократили кредитование бизнеса. При этом финучреждения увеличили кредитование населения.

В «Дии» появился новый сервис: Можно добавить уничтоженную недвижимость в международный Реестр убытков

У «Действия» появился новый сервис, благодаря которому можно подать заявление в международный Реестр убытков. Пока можно подать заявление только об уничтоженной или поврежденной недвижимости.

Приват, ПУМБ и Укргаз: кто больше заработал, нарастил зарплатные расходы и покупку ОВГЗ

Слабое кредитование и резкое повышение налогов не стало большой проблемой для банковской системы. В 2023 году она в четыре раза увеличила прибыль, платила большие вознаграждения руководству и повышала зарплаты персонала. «Минфин» проанализировал свежую статистику НБУ и расскажет все подробности о работе наших банков.

Источник: Минфин
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