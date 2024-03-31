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31 марта 2024, 16:10 Читати українською

За 6 месяцев доставку водительского удостоверения за границу заказали 5600 человек — заместитель министра внутренних дел

Одной из самых популярных сервисных услуг по перерегистрации авто через «Дию» воспользовались более 60 тыс. человек. Так, для более 30 тысяч транспортных средств сменены владельцы, более 5,5 тыс. номерных знаков заказаны и доставлены по почте.

Одной из самых популярных сервисных услуг по перерегистрации авто через «Дию» воспользовались более 60 тыс. человек.

Об этом замминистра внутренних дел Украины Леонид Тимченко сообщил в интервью «Українським новинам».

По его словам, также в 2023 году через «Дию» украинцы обменяли 188 276 водительских прав. Из них 14874 с доставкой через Укрпочту, 173402 — с получением в сервисных центрах МВД.

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«Услугу по доставке водительского удостоверения граждане имеют возможность получать как в сервисном центре МВД, так и онлайн. С мая 2023 года обмен водительского удостоверения стал доступен и в приложении «Дия». Изначально граждане имели возможность забрать готовый документ в сервисном центре МВД. Впоследствии эта услуга была расширена — водителям предоставили возможность заказывать водительское удостоверение в любое удобное отделение Укрпочты на территории Украины», — рассказал Леонид Тимченко.

Кроме того, 55 883 водительских прав обменяли через Электронный кабинет водителя. Из них 30 267 — с доставкой Укрпочты по территории Украины и 25 616 — с получением в сервисном центре МВД.

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«Доставку водительского удостоверения за границу заказали 5600 человек. Эта услуга стала доступна с октября 2023 года. И сейчас это можно сделать из 27 стран. Большинство — это страны Европы», — подчеркнул чиновник.

Он отметил, что в этот перечень стран, безусловно, не входят государство-агрессорская россия и ее пособница Беларусь.

Источник: Минфин
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