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31 марта 2024, 9:44 Читати українською

Финансовый год в Японии завершился историческим рекордом фондового рынка

В последний день торгов финансового года, который в Японии проходит с 1 апреля по 31 марта следующего года, индекс Nikkey-225 вырос на 0,5%, а с начала 2024 года — на 44%. За последние 12 месяцев он вырос на 12328 пунктов до 40369,44 пункта. — Об этом на своей странице в Телеграмме пишет Даниил Гетманцев, Председатель Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

В последний день торгов финансового года, который в Японии проходит с 1 апреля по 31 марта следующего года, индекс Nikkey-225 вырос на 0,5%, а с начала 2024 года — на 44%.

22 февраля был преодолен предыдущий исторический рекорд, зафиксированный в 1989 году в так называемую «золотую эпоху» японской экономики (хотя некоторые аналитики называют тот период эрой «мыльного пузыря», после которой страна попала в многолетний застой).

После этого Nikkey-225 практически каждую биржевую сессию обновлял рекорды.
Два основных драйвера, толкающих вверх японский фондовый рынок — акции высокотехнологичных компаний и сектор недвижимости (последний только за март вырос на 16%).

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Дополнительную привлекательность рынка ценных бумаг Японии создавало продолжающееся ослабление иены и ультрамягкая денежно-кредитная политика центрального банка страны.

Банк Японии хоть и отказался (последним в мире, через 17 лет после внедрения) от отрицательных процентных ставок, однако та осторожность, с которой он меняет политику, и те процентные ставки, которые предлагаются по депозитам, по-прежнему создают сверхпривлекательные условия для инвестирования в японские ценные бумаги. Ведь их рост может принести большую прибыль, чем банковский депозит.

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Что такое Nikkei 225

Индекс Токийской фондовой биржи — Іndex Nikkei 225 Stock Average — ключевой биржевой индекс Японии, один из главных биржевых индексов в мире и важный инструмент макроэкономического анализа.

В сентябре каждого года состав Nikkei 225 пересматривают и уже в следующем месяце — октябре — меняют. Все входящие в индекс компании выбирают из 450 наиболее ликвидных компаний страны.

Токийская биржа является одной из крупнейших в мире, работает более чем с 2000 компаниями и уступает по капитализации только Нью-Йоркской бирже. Большинство компаний на бирже — компании, так или иначе занимающиеся развитием технологий и современными решениями.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
31 марта 2024, 10:16
#
Ена упала до исторического минимума с 1989 года… А тут Nikkey-225… Вырос… Японцы… *** поймёшь этих суэцыдникам номер 1 … В мире…
+
+15
fae
fae
31 марта 2024, 10:31
#
1. Япония никогда не была первой по уровню самоубийств.
2. Дешёвая йена = более выгодному экспорту.
3. Больше экспорта = выше котировки.
+
0
Smerch747
Smerch747
31 марта 2024, 13:45
#
Ключевая причина когда Япония чуть не обогнала США, стал договор по ослаблению долара и укреплению Ены. Так что сильная валюта это по сути практически всегда плохо. Зачем что-то производить если у тебя сильная валюта — и ты можешь купить всё.
Потом правда отсутсвие производства или услуг приводят к упадку. А причина сильной валюты (например наличие нефти) перестает быть всепокрывающим инструментом, из-за неизбежного падения цен.
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