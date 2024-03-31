Финансовый год в Японии завершился историческим рекордом фондового рынка

В последний день торгов финансового года, который в Японии проходит с 1 апреля по 31 марта следующего года, индекс Nikkey-225 вырос на 0,5%, а с начала 2024 года — на 44%. За последние 12 месяцев он вырос на 12328 пунктов до 40369,44 пункта. — Об этом на своей странице в Телеграмме пишет Даниил Гетманцев , Председатель Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

22 февраля был преодолен предыдущий исторический рекорд, зафиксированный в 1989 году в так называемую «золотую эпоху» японской экономики (хотя некоторые аналитики называют тот период эрой «мыльного пузыря», после которой страна попала в многолетний застой).

После этого Nikkey-225 практически каждую биржевую сессию обновлял рекорды.

Два основных драйвера, толкающих вверх японский фондовый рынок — акции высокотехнологичных компаний и сектор недвижимости (последний только за март вырос на 16%).

Читайте также: Трежерис идут вниз: какие облигации можно купить с выгодой

Дополнительную привлекательность рынка ценных бумаг Японии создавало продолжающееся ослабление иены и ультрамягкая денежно-кредитная политика центрального банка страны.

Банк Японии хоть и отказался (последним в мире, через 17 лет после внедрения) от отрицательных процентных ставок, однако та осторожность, с которой он меняет политику, и те процентные ставки, которые предлагаются по депозитам, по-прежнему создают сверхпривлекательные условия для инвестирования в японские ценные бумаги. Ведь их рост может принести большую прибыль, чем банковский депозит.

Читайте также: Инфляция замедляется: почему НБУ сохраняет политику дорогих денег

Что такое Nikkei 225

Индекс Токийской фондовой биржи — Іndex Nikkei 225 Stock Average — ключевой биржевой индекс Японии, один из главных биржевых индексов в мире и важный инструмент макроэкономического анализа.

В сентябре каждого года состав Nikkei 225 пересматривают и уже в следующем месяце — октябре — меняют. Все входящие в индекс компании выбирают из 450 наиболее ликвидных компаний страны.

Токийская биржа является одной из крупнейших в мире, работает более чем с 2000 компаниями и уступает по капитализации только Нью-Йоркской бирже. Большинство компаний на бирже — компании, так или иначе занимающиеся развитием технологий и современными решениями.