FinAwards 2024: определены лучшие МФО года

В Киеве состоялось знаковое для финансового рынка событие — вручение престижной премии FinAwards 2024. Сайты Минфин и Finance.ua 29 марта наградили лучших финансистов и назвали самые яркие финансовые продукты года.

Лучшие из лучших — микрофинансовые организации

В номинации «Лучшая МФО по качеству обслуживания клиентов» победителем стал CreditPlus. Второе и третье места в этой номинации заняли CreditKasa и MyCredit.

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В номинации «МФО онлайн» 17 компаний претендовали на звание лучшей. Первое место завоевала компания Moneyveo, на втором оказался CreditPlus, на третьем — Credit7.

Титул «Лучшей МФО офлайн» получили «ШвидкоГроші», а в номинации «Инновационная МФО» лучшей стала Money4You.

Какие продукты от МФО победили в этот раз

В номинации «Самый дешевый кредит» бронзу получил MyCredit, серебро досталось продуктам CreditPlus, а золото завоевала CreditKasa.

Лучшие руководители маркетинга в МФО

За каждой компанией всегда стоят люди, а за тем, насколько узнаваем бренд и продукты компаний — СМО. В этот раз в тройку лидеров «главных маркетологов» вошли:

Серафима Нехода, СМО группы SpaceCrew Finance, в которую входят MyCredit, ClickCredit и OnCredit Юлия Морарь, СМО Credit7 Виталий Соловьев, СМО CreditKasa

«Хочу всех поблагодарить за то, что, несмотря ни на что, все вы здесь. Мы видим, что наш финансовый сектор активно работает, помогает и поддерживает нас, обычных потребителей, своими продуктами, облегчает нам жизнь. За время войны наш финансовый сектор не откатился назад, а наоборот разрабатывает новые продукты и сервисы. Это показывает наш потенциал и дает нам силы в эти времена двигаться вперед и получать удовольствие от нашей с вами работы», — подчеркнула руководитель медиа-бизнеса группы Treeum Надежда Квитка во время награждения представителей микрофинансовых организаций.

О FinAwards 2024

FinAwards 2024 — это ежегодный конкурс, который проводится уже 7-й год подряд. Каждый раз FinAwards становится центром внимания для всех работающих в финансовой отрасли. Это момент, когда отмечают лучших профессионалов финансового сектора и финансовые продукты, выражают свое уважение к достижениям.

Отбор претендентов на участие в номинациях FinAwards 2024 продолжался три месяца. Участников оценивало экспертное жюри, а также проходило открытое онлайн-голосование на сайте конкурса.