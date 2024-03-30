В Киеве состоялось знаковое для финансового рынка событие — вручение престижной премии FinAwards 2024. Сайты Минфин и Finance.ua 29 марта наградили лучших финансистов и назвали самые яркие финансовые продукты года.
FinAwards 2024: определены лучшие МФО года
Лучшие из лучших — микрофинансовые организации
В номинации «Лучшая МФО по качеству обслуживания клиентов» победителем стал CreditPlus. Второе и третье места в этой номинации заняли CreditKasa и MyCredit.
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В номинации «МФО онлайн» 17 компаний претендовали на звание лучшей. Первое место завоевала компания Moneyveo, на втором оказался CreditPlus, на третьем — Credit7.
Титул «Лучшей МФО офлайн» получили «ШвидкоГроші», а в номинации «Инновационная МФО» лучшей стала Money4You.
Какие продукты от МФО победили в этот раз
В номинации «Самый дешевый кредит» бронзу получил MyCredit, серебро досталось продуктам CreditPlus, а золото завоевала CreditKasa.
Лучшие руководители маркетинга в МФО
За каждой компанией всегда стоят люди, а за тем, насколько узнаваем бренд и продукты компаний — СМО. В этот раз в тройку лидеров «главных маркетологов» вошли:
- Серафима Нехода, СМО группы SpaceCrew Finance, в которую входят MyCredit, ClickCredit и OnCredit
- Юлия Морарь, СМО Credit7
- Виталий Соловьев, СМО CreditKasa
«Хочу всех поблагодарить за то, что, несмотря ни на что, все вы здесь. Мы видим, что наш финансовый сектор активно работает, помогает и поддерживает нас, обычных потребителей, своими продуктами, облегчает нам жизнь. За время войны наш финансовый сектор не откатился назад, а наоборот разрабатывает новые продукты и сервисы. Это показывает наш потенциал и дает нам силы в эти времена двигаться вперед и получать удовольствие от нашей с вами работы», — подчеркнула руководитель медиа-бизнеса группы Treeum Надежда Квитка во время награждения представителей микрофинансовых организаций.
О FinAwards 2024
FinAwards 2024 — это ежегодный конкурс, который проводится уже 7-й год подряд. Каждый раз FinAwards становится центром внимания для всех работающих в финансовой отрасли. Это момент, когда отмечают лучших профессионалов финансового сектора и финансовые продукты, выражают свое уважение к достижениям.
Отбор претендентов на участие в номинациях FinAwards 2024 продолжался три месяца. Участников оценивало экспертное жюри, а также проходило открытое онлайн-голосование на сайте конкурса.
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