Украина подписала соглашение с США об отсрочке выплат по государственному долгу

Во время встречи министра финансов Украины Сергея Марченко и чрезвычайной и полномочной послины США в Украине Бриджит Бринк было подписано двустороннее соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Заключение данного соглашения было предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании по приостановке выплат по государственному долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба.

«Подписание данного Соглашения позволит снизить долговую нагрузку на государственный бюджет и направить средства, которые должны были уплачены на погашение и обслуживание долговых обязательств, на нужды социальной и гуманитарной сфер. Благодарны партнерам за значительный вклад в поддержку макрофинансовой стабильности и экономического роста Украины в условиях войны», — подчеркнул Марченко.

Напомним

«Минфин» писал, что государственный и гарантированный государством долг Украины на 29 февраля 2024 года составил 5 трлн 490,10 млрд гривен или $143,69 млрд. За месяц госдолг сократился более чем на $1 млрд.