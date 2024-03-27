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27 марта 2024, 15:21 Читати українською

С конвейера Volvo сошло последнее дизельное авто

Шведский автопроизводитель Volvo завершает 45-летнюю историю использования дизельных двигателей в своих легковых автомобилях. Об этом сообщает Укравтопром.

Шведский автопроизводитель Volvo завершает 45-летнюю историю использования дизельных двигателей в своих легковых автомобилях.
Фото: volvocars.com

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Последняя дизельная модель

Последней дизельной моделью Volvo стал кроссовер премиум-класса XC90, сошедший с конвейера в Торсланде.

Volvo XC90

Кроссовер имеет рядный 2,0-литровый четырехцилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом семейства VEA, дебютировавший в 2013 году.

Автомобиль сразу с завода отправили в музей World of Volvo в Гетеборге, Швеция.

Это был только второй собственно созданный и производимый дизель Volvo за ее 97-летнюю историю. Первый, дебютировавший в 2001 году, был пятицилиндровым агрегатом, изготовленным на заводе силовых агрегатов автопроизводителя в Сковде, Швеция.

Сейчас эта фабрика перепрофилировалась в производство электродвигателей.

Напомним

«Минфин» писал, что в сентябре 2023 года в Volvo заявили, что компания прекращает производство любых оставшихся дизельных моделей до начала 2024 года, поскольку стремится стать производителем полностью электрических автомобилей.

В конце 2023 года сообщалось, что Volvo начинает предварительное производство своего первого электрического седана ES90 (или V551) в Китае.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
27 марта 2024, 15:33
#
Надійні авто.
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