Владельцы Rolls-Royce и Lamborghini в этом году освобождены от «налога на роскошь» — Bihus.Info

В перечне авто, владельцы которых должны оплатить 25 тыс. грн (так называемый «налог на роскошь») отсутствуют многие модели автомобилей, некоторые роскошные марки в целом, а также содержатся банальные ошибки, которые можно использовать в качестве щелей для неуплаты налога. Об этом говорится в сюжете Bihus.Info.

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Роскошные авто вне списка

«Список автомобилей под налогообложение готовит ГП „Держзовнішінформ“, он публикуется на сайте Минэкономики. В нем указываются конкретные марки, модели, объемы двигателей, возраст машины, а также комплектация или версия, за которую придется платить — чтобы владельцы четко понимали, что именно их транспортное средство подлежит налогообложению», — говорится в сюжете.

Журналисты выяснили, что в список автомобилей, владельцы которых должны уплатить транспортный налог в 2024 году, вообще не попали автомобили марки Ferrari.

«Они самые дорогие на украинском авторынке, по данным сайта auto.ria. Две SF90 в 2022 году сейчас продаются за $650 тыс. и $800 тыс. — дороже была частью коллекции 25-летнего миллионера Александра Слобоженко», — говорится в материале.

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Кроме этого, в списке с сайта Минэкономики вообще отсутствуют автомобили Rolls-Royce.

Автомобилями этой британской марки пользуются народные депутаты Украины. В частности, на кроссоверах Cullinan были замечены нардепы Степан Ивахив, Суто Мамоян и Геннадий Вацак, добавляет Bihus.Info.

«Кондитерский дом Вацака также владеет седаном Rolls-Royce Ghost и кроссовером Lamborghini Urus. Автомобилей этой итальянской марки тоже нет в перечне на сайте Минэкономики», — говорится в сюжете.

Также в списке вообще отсутствуют автомобили марки McLaren, Alpina, ряд моделей Mercedes-Benz, которые по ценовому критерию должны попасть под налогообложение, и множество других.

Кроме этого, в списке отмечены ошибки, которые позволяют при желании избегать уплаты налога даже за те автомобили, которые есть в перечне, подчеркивают журналисты.

В частности, для трех моделей Bentley указаны неправильные объемы двигателей, а седаны Mercedes-Maybach прописаны с ошибкой — MaVbach.

Какой размер налога

Ставка налога фиксирована — 25 тыс. грн в год за каждое подлежащее налогообложению авто.

Потому размер транспортного налога никак не зависит от стоимости автомобиля. Но есть нюанс, платить нужно до начала месяца, наступающего за месяцем, в котором автомобилю исполняется 5 лет.

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Так, в случае истечения пятилетнего возраста, легкового автомобиля в течение отчетного года налог уплачивается за период с 1 января этого года до начала месяца, следующего за месяцем, в котором возраст такого автомобиля достиг (достигнет) 5 лет.

А если вы приобрели автомобиль посреди года, то налог уплачивается пропорционально только за месяцы, когда автомобиль был в вашей собственности, начиная с месяца, в котором возникло право собственности.