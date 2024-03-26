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26 марта 2024, 10:01 Читати українською

В ЕС отложили голосование по импорту украинской агропродукции

Запланированное на понедельник голосование послов стран ЕС по правилам импорта украинской сельскохозяйственной продукции было отложено на среду, 27 марта. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на австрийский Ö1.

Запланированное на понедельник голосование послов стран ЕС по правилам импорта украинской сельскохозяйственной продукции было отложено на среду, 27 марта.

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Что известно

«Бельгийское председательство (в Совете Евросоюза — ред.), отвечающее за поиск компромиссов между странами ЕС и нахождение большинства, перенесло голосование с нынешнего дня на среду, чтобы получить больше времени для переговоров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Польша и Франция недовольны компромиссом, достигнутым ранее переговорщиками от Европарламента и Совета Е С, и считают, что барьеры для импорта украинской продовольствия не достаточно высоки.

В последние дни они «умели привлечь на свою сторону другие страны», в частности Венгрию, Словению, Румынию, Австрию и Италию.

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«Это означает, что эти страны на сегодняшний день не поддержат договоренность в ее нынешнем виде», — говорится в материале.

Напомним

Европарламент и Совет Е С достигли предварительной договоренности о продолжении мер по либерализации торговли для Украины в условиях российской войны. Согласно ей, временная приостановка ввозных пошлин и квот на экспорт украинской сельхозпродукции в ЕС будет продлена еще на один год — до 5 июня 2025 года.

В то же время Европейская комиссия «может предпринять быстрые действия и ввести любые меры, которые сочтет необходимыми, если украинский импорт приведет к значительным нарушениям на рынке ЕС или на рынках одной или нескольких стран-членов ЕС».

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По действующему регламенту «экстренное торможение» может применяться «для особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов, а именно — птицы, яиц и сахара».

Депутаты Европарламента добились расширения этого списка, включив в него овес, кукурузу, крупу и мед. Они также добились от ЕК жестких обязательств по мерам в случае резкого роста импорта пшеницы из Украины. Если импорт этих продуктов превысит средние объемы за два предыдущих года, тарифы будут снова введены.

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Источник: Минфин
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