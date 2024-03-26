В ЕС отложили голосование по импорту украинской агропродукции

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Что известно

«Бельгийское председательство (в Совете Евросоюза — ред.), отвечающее за поиск компромиссов между странами ЕС и нахождение большинства, перенесло голосование с нынешнего дня на среду, чтобы получить больше времени для переговоров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Польша и Франция недовольны компромиссом, достигнутым ранее переговорщиками от Европарламента и Совета Е С , и считают, что барьеры для импорта украинской продовольствия не достаточно высоки.

В последние дни они «умели привлечь на свою сторону другие страны», в частности Венгрию, Словению, Румынию, Австрию и Италию.

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«Это означает, что эти страны на сегодняшний день не поддержат договоренность в ее нынешнем виде», — говорится в материале.

Напомним

Европарламент и Совет Е С достигли предварительной договоренности о продолжении мер по либерализации торговли для Украины в условиях российской войны. Согласно ей, временная приостановка ввозных пошлин и квот на экспорт украинской сельхозпродукции в ЕС будет продлена еще на один год — до 5 июня 2025 года.

В то же время Европейская комиссия «может предпринять быстрые действия и ввести любые меры, которые сочтет необходимыми, если украинский импорт приведет к значительным нарушениям на рынке ЕС или на рынках одной или нескольких стран-членов ЕС».

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По действующему регламенту «экстренное торможение» может применяться «для особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов, а именно — птицы, яиц и сахара».

Депутаты Европарламента добились расширения этого списка, включив в него овес, кукурузу, крупу и мед. Они также добились от ЕК жестких обязательств по мерам в случае резкого роста импорта пшеницы из Украины. Если импорт этих продуктов превысит средние объемы за два предыдущих года, тарифы будут снова введены.

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