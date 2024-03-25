Кешбек за покупку украинских товаров: в правительстве объяснили, как он будет работать

Для того чтобы получать кэшбек от государства за покупку украинских товаров, который анонсировал недавно президент, необходимо будет открыть новую банковскую карту . Эти средства можно будет потратить только на такие же товары, отмеченные маркером «Сделано в Украине». Об этом рассказала заместитель министра экономики Надежда Бигун, пишет Бизнес Цензор.

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Как пояснила представительница правительства, алгоритм отработали еще во время пандемии, когда за вакцинацию гражданам насчитывали так называемую «ковидную тысячу». После начала полномасштабной войны систему дорабатывали, например, в рамках программ «Поддержка» и «Восстановление».

«Кешбек будут начислять, когда ты покупаешь в розничных точках продажи товары Сделано в Украине. Кешбек будет аккумулироваться на специальную карточку, эти средства можно будет потратить на такие же товары от украинских производителей. Так каждый из нас будет ощущать свое конкретное влияние на экономику», — объясняет Бигун.

То есть нужно будет сделать специальную карточку в одном из банков-партнеров, на которую будет поступать процент от покупки товаров под брендом «Сделано в Украине». Размер этого процента пока неизвестен, но, по словам заместителя председателя О П Ростислава Шурмы, «цифра очень достойная».

Также пока неизвестно, будет ли сумма кэшбека ограничиваться. К примеру, некоторые банки, предлагающие своим клиентам кэшбек, ограничивают максимальную сумму.

Еще один нюанс — вопрос верификации. То есть, как государство будет знать, что конкретный гражданин купил какие-то товары именно по программе «Сделано в Украине». Нужно ли за них рассчитываться той специальной карточкой, на которую будет выплачиваться кэшбек, нужно ли подавать заявку через «Дию», или контроль ляжет на плечи банков-партнеров — ответ станет ясен после презентации программы.

Открытым остается и вопрос налогообложения. Тот же банковский кэшбек облагается налогом: из его общей суммы уплачивается 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Получение кэшбека от банка может повлиять на назначение субсидии, ведь согласно Налоговому кодексу, кэшбек — это доход.