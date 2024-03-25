Для того чтобы получать кэшбек от государства за покупку украинских товаров, который анонсировал недавно президент, необходимо будет открыть новую банковскую карту. Эти средства можно будет потратить только на такие же товары, отмеченные маркером «Сделано в Украине». Об этом рассказала заместитель министра экономики Надежда Бигун, пишет Бизнес Цензор.
Кешбек за покупку украинских товаров: в правительстве объяснили, как он будет работать
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Как пояснила представительница правительства, алгоритм отработали еще во время пандемии, когда за вакцинацию гражданам насчитывали так называемую «ковидную тысячу». После начала полномасштабной войны систему дорабатывали, например, в рамках программ «Поддержка» и «Восстановление».
«Кешбек будут начислять, когда ты покупаешь в розничных точках продажи товары Сделано в Украине. Кешбек будет аккумулироваться на специальную карточку, эти средства можно будет потратить на такие же товары от украинских производителей. Так каждый из нас будет ощущать свое конкретное влияние на экономику», — объясняет Бигун.
То есть нужно будет сделать специальную карточку в одном из банков-партнеров, на которую будет поступать процент от покупки товаров под брендом «Сделано в Украине». Размер этого процента пока неизвестен, но, по словам заместителя председателя
Также пока неизвестно, будет ли сумма кэшбека ограничиваться. К примеру, некоторые банки, предлагающие своим клиентам кэшбек, ограничивают максимальную сумму.
Еще один нюанс — вопрос верификации. То есть, как государство будет знать, что конкретный гражданин купил какие-то товары именно по программе «Сделано в Украине». Нужно ли за них рассчитываться той специальной карточкой, на которую будет выплачиваться кэшбек, нужно ли подавать заявку через «Дию», или контроль ляжет на плечи банков-партнеров — ответ станет ясен после презентации программы.
Открытым остается и вопрос налогообложения. Тот же банковский кэшбек облагается налогом: из его общей суммы уплачивается 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Получение кэшбека от банка может повлиять на назначение субсидии, ведь согласно Налоговому кодексу, кэшбек — это доход.
Комментарии - 15
тобто щоб отримати кешбек потрібно ще одна карта спеціального банку.
далі за кожний товар в чеку буде окремий кешбек на спеціальну карту.
адміністрування всіх цих процесів займе у банків ще більше часу.
скарги від розумово відсталих покупців що їм не нарахували кешбек за 12 товарів з чеку де 27 товарів будуть прилітати в банк все частіше.
це змусить банки наймати більше працівників.