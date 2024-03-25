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25 марта 2024, 15:16 Читати українською

Кешбек за покупку украинских товаров: в правительстве объяснили, как он будет работать

Для того чтобы получать кэшбек от государства за покупку украинских товаров, который анонсировал недавно президент, необходимо будет открыть новую банковскую карту. Эти средства можно будет потратить только на такие же товары, отмеченные маркером «Сделано в Украине». Об этом рассказала заместитель министра экономики Надежда Бигун, пишет Бизнес Цензор.

Для того чтобы получать кэшбек от государства за покупку украинских товаров, который анонсировал недавно президент, необходимо будет открыть новую банковскую карту.

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Как пояснила представительница правительства, алгоритм отработали еще во время пандемии, когда за вакцинацию гражданам насчитывали так называемую «ковидную тысячу». После начала полномасштабной войны систему дорабатывали, например, в рамках программ «Поддержка» и «Восстановление».

«Кешбек будут начислять, когда ты покупаешь в розничных точках продажи товары Сделано в Украине. Кешбек будет аккумулироваться на специальную карточку, эти средства можно будет потратить на такие же товары от украинских производителей. Так каждый из нас будет ощущать свое конкретное влияние на экономику», — объясняет Бигун.

То есть нужно будет сделать специальную карточку в одном из банков-партнеров, на которую будет поступать процент от покупки товаров под брендом «Сделано в Украине». Размер этого процента пока неизвестен, но, по словам заместителя председателя О П Ростислава Шурмы, «цифра очень достойная».

Также пока неизвестно, будет ли сумма кэшбека ограничиваться. К примеру, некоторые банки, предлагающие своим клиентам кэшбек, ограничивают максимальную сумму.

Еще один нюанс — вопрос верификации. То есть, как государство будет знать, что конкретный гражданин купил какие-то товары именно по программе «Сделано в Украине». Нужно ли за них рассчитываться той специальной карточкой, на которую будет выплачиваться кэшбек, нужно ли подавать заявку через «Дию», или контроль ляжет на плечи банков-партнеров — ответ станет ясен после презентации программы.

Открытым остается и вопрос налогообложения. Тот же банковский кэшбек облагается налогом: из его общей суммы уплачивается 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Получение кэшбека от банка может повлиять на назначение субсидии, ведь согласно Налоговому кодексу, кэшбек — это доход.

Источник: Минфин
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Комментарии - 15

+
+60
Три літри
Три літри
25 марта 2024, 15:27
#
Популізм повертається, ковідло 2.0, карта єКешбек
+
+23
SamBB
SamBB
25 марта 2024, 15:30
#
Так є ж ця як її Єпідтримка, чому її не використовувати? Навіщо плодити ці картки, це ще більше поле для шахраїв.
+
0
innapcholko
innapcholko
25 марта 2024, 17:33
#
А потом очередная новость на минфине — Украинцы отркыли еще больше счетов в банках Украины!
+
+23
neverice
neverice
25 марта 2024, 15:38
#
Подивимось на фінальну реалізацію. В цілому ідея вельми непогана. Можна було б просто зменшити ПДВ для таких товарів, але мабудь адміністрування різних ставок ПДВ ще складніше за цю систему.
+
0
Riojas
Riojas
25 марта 2024, 15:54
#
Минимальная скидка не на что бы не повлияла. Так это вроде как больше ощущается) Идея однозначно неплохая, потому что с импортом надо что-то делать
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
25 марта 2024, 15:41
#
Поки бачу гемор. Надіюсь ПУМБ, МоноБанк додасть це як кеш-бек по карці і все.
+
0
Riojas
Riojas
25 марта 2024, 15:54
#
Это будут целевые выплаты, вряд-ли просто кешбек
+
0
Три літри
Три літри
25 марта 2024, 16:16
#
Судячи з анонсу вони повторюють костиль єПідтримки коли гроші приходять на окрему картку і витрати їх можна лише в окремих місцях. Максимально незручно.
+
+15
innapcholko
innapcholko
25 марта 2024, 18:03
#
С еПиддержкой по еВидновленю уже намудрили! Окна можно заказать у отдельных поставщиков — они их даже поставят — а вот откосы делай за свой счет!
+
+25
bonv
bonv
25 марта 2024, 16:34
#
Смартфони для пенсіонерів вже роздали? 1 млрд дерев вже посадили? Чи так як із посадками весною?
+
+15
bosyak
bosyak
25 марта 2024, 17:17
#
Колись намагався оформити сертифікат країни походження, на свій товар,ступінь локалізації 92% - не зміг. Цікаво скільки буде коштувати виробнику стати «Зроблено в україні»? А може хтось рішив з наших дронів кешбек заробити?
+
0
Три літри
Три літри
25 марта 2024, 18:19
#
Якиб боком тут дрони на яки ти ніколи і не донатив?
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
25 марта 2024, 17:30
#
Цікаво звідки зявиться кешбек, на цігарках націнка 5%???І за рахунок кого банкет
+
0
bosyak
bosyak
25 марта 2024, 17:43
#
За все в державі завжди платять платники податків, в цьому випадку европейськи.
+
0
SergioBrescia
SergioBrescia
25 марта 2024, 19:20
#
Дуже цікава ідея від зелених ідіотів.
тобто щоб отримати кешбек потрібно ще одна карта спеціального банку.
далі за кожний товар в чеку буде окремий кешбек на спеціальну карту.
адміністрування всіх цих процесів займе у банків ще більше часу.
скарги від розумово відсталих покупців що їм не нарахували кешбек за 12 товарів з чеку де 27 товарів будуть прилітати в банк все частіше.
це змусить банки наймати більше працівників.
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