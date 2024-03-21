Количество новых дизельных авто в Украине за год выросло на 71%. Самые популярные модели

В феврале 2024 года автопарк Украины пополнили более 1,3 тыс. автомобилей с дизельными двигателями. Это на 71% больше, чем в прошлом, сообщает Укравтопром.

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«Итак, доля „дизелей“ на февральском рынке новых легковых автомобилей увеличилась с 21% в 2023 году до 24% в 2024 году», — говорится в сообщении.

Лидером этого сегмента рынка стал бюджетный кроссовер Renault Duster.

В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек в феврале попали:

Renault Duster — 457 ед;

Toyota Hilux — 112 ед;

Volkswagen Touareg — 66 ед;

Toyota Land Cruiser Prado — 65 ед.;

Skoda Kodiaq — 63 ед.

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Напомним

«Минфин» писал, что за прошлый месяц автопарк Украины пополнили почти 2,4 тыс. автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Это на четверть больше, чем в прошлом году.