Верховная рада приняла в целом закон об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. За законопроект № 10313 в целом проголосовало 296 депутатов. Об этом написал первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк в Telegram.
Рада поддержала выплату 15 млн гривен семье защитника в случае его гибели
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Что известно
Как отметил Железняк, комитет значительно доработал законопроект до второго чтения.
В частности, установлена на уровне закона денежная выплата в размере 15 млн гривен семье защитника в случае его гибели.
Также поддержана возможность пребывания военнослужащих на лечении до 12 месяцев, в том числе за границей, без необходимости через четыре месяца лично проходить военно-врачебную комиссию.
В то же время, во втором чтении изъяты все нормы о запрете военным распространять определенную информацию в медиа и сети Интернет.
Источник: Минфин
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