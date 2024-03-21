Рада поддержала выплату 15 млн гривен семье защитника в случае его гибели

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Что известно

Как отметил Железняк, комитет значительно доработал законопроект до второго чтения.

В частности, установлена на уровне закона денежная выплата в размере 15 млн гривен семье защитника в случае его гибели.

Также поддержана возможность пребывания военнослужащих на лечении до 12 месяцев, в том числе за границей, без необходимости через четыре месяца лично проходить военно-врачебную комиссию.

В то же время, во втором чтении изъяты все нормы о запрете военным распространять определенную информацию в медиа и сети Интернет.