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21 марта 2024, 13:27 Читати українською

Рада поддержала выплату 15 млн гривен семье защитника в случае его гибели

Верховная рада приняла в целом закон об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. За законопроект № 10313 в целом проголосовало 296 депутатов. Об этом написал первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк в Telegram.

Верховная рада приняла в целом закон об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

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Что известно

Как отметил Железняк, комитет значительно доработал законопроект до второго чтения.

В частности, установлена на уровне закона денежная выплата в размере 15 млн гривен семье защитника в случае его гибели.

Также поддержана возможность пребывания военнослужащих на лечении до 12 месяцев, в том числе за границей, без необходимости через четыре месяца лично проходить военно-врачебную комиссию.

В то же время, во втором чтении изъяты все нормы о запрете военным распространять определенную информацию в медиа и сети Интернет.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
kadaad1988
kadaad1988
21 марта 2024, 13:50
#
Интересно какой курс гривни будет?
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0
financialGenius
financialGenius
21 марта 2024, 14:08
#
Интересно откуда деньги …
+
0
TAN72
TAN72
21 марта 2024, 14:18
#
Из-под печатного станка.
+
0
Антон Куминов
Антон Куминов
21 марта 2024, 14:22
#
Я не пойму, в начале войны бонэвтик говорил же об этом, что будут платить 15 лямов. Это было или нет?
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