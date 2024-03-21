В феврале продажи новых авто в ЕС увеличились на 10%. Рынок электрокаров стоит на месте

В феврале продажи новых легковых автомобилей в ЕС выросли на 10% по сравнению с февралем прошлого года, поскольку автопроизводители, включая Volkswagen AG и Stellantis NV, компенсировали отложенные заказы. При этом доля рынка электромобилей осталась прежней. Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей, в прошлом месяце количество зарегистрированных авто выросло до 995 059 единиц. Автомобили с аккумулятором не смогли завоевать большую долю рынка после падения спроса на рынках, включая Германию и Швецию.

Отмечается, что автопроизводители региона хорошо начали год, но высокая стоимость ссуд и рецессия в Германии, крупнейшем автомобильном рынке в ЕС, могут оттолкнуть покупателей от покупок авто.

Некоторые страны постепенно прекращают предоставлять субсидии для электромобилей, которые годами повышали спрос на эти авто.

«Субсидии не должны быть вечными, но сейчас они нам нужны», — заявил глава Renault SA Жан-Доминик Сенар во время слушаний в Сенате Франции в среду.

Отмечается, что декабрьское решение Германии отменить субсидии существенно дестабилизирует рынок электромобилей, что может привести к определенному спаду, особенно в 2024 году.

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Продажи электромобилей в Германии упали на 15% в феврале, даже когда такие производители как Volkswagen пытались компенсировать сокращение государственной помощи собственными скидками.

Низкокачественная инфраструктура зарядных станций остается препятствием для более широкого распространения электрокаров в Европе.

Клиенты все чаще покупают модели и с аккумулятором и с двигателем внутреннего сгорания: в феврале продажи гибридных авто выросли на 12%, опережая рост не только полностью электрических автомобилей, но и моделей, работающих на бензине.

В результате, автопроизводители, включая Mercedes-Benz Group AG и Audi, сокращают свои стратегии развития электромобилей. Renault SA, в этом году делающая ставку на значительное обновление своих авто, ведет переговоры с коллегами о партнерстве для создания более доступных электромобилей.