Из-за блокировки границы бюджет недополучил в феврале 7,7 миллиарда гривен

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Потери бюджета

«Пока дам только одну цифру: расчетные недопоступления таможенных платежей из-за блокирования польскими протестующими автомобильных путей подъезда к пунктам пропуска на границе — 7,7 млрд грн», — сообщил Железняк.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что из-за блокирования границ польскими фермерами, польские компании, ведущие бизнес в Украине, терпят убытки в сотни миллионов долларов .

По данным 36 участников специального опроса Европейской Бизнес Ассоциации, общая совокупная сумма ущерба с начала забастовок составила по крайней мере 24,8 млн евро. В пересчете на одну украинскую компанию — это почти 700 тыс. евро убытков в среднем.