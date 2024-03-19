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19 марта 2024, 13:33 Читати українською

Из-за блокировки границы бюджет недополучил в феврале 7,7 миллиарда гривен

Блокировка автомобильных путей вблизи польско-украинской границы привела к потере 7,7 млрд грн таможенных платежей. Об этом в телеграме написал первый заместитель председателя комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Блокировка автомобильных путей вблизи польско-украинской границы привела к потере 7,7 млрд грн таможенных платежей.
Фото:depositphotos

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Потери бюджета

«Пока дам только одну цифру: расчетные недопоступления таможенных платежей из-за блокирования польскими протестующими автомобильных путей подъезда к пунктам пропуска на границе — 7,7 млрд грн», — сообщил Железняк.

Читайте: Франция присоединяется к попыткам Польши ограничить украинский импорт — Politico

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что из-за блокирования границ польскими фермерами, польские компании, ведущие бизнес в Украине, терпят убытки в сотни миллионов долларов .

По данным 36 участников специального опроса Европейской Бизнес Ассоциации, общая совокупная сумма ущерба с начала забастовок составила по крайней мере 24,8 млн евро. В пересчете на одну украинскую компанию — это почти 700 тыс. евро убытков в среднем.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
19 марта 2024, 13:47
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Блокада кордону загрожує значними фінансовими збитками не лише Україні, а й Польщі - Заступник міністра економіки Тарас Качка.
За його словами, від таких негативних рішень України та Польщі у кінцевому результаті виграє лише Росії.
«В основному там хлопці-фермери протестують. Добре, йдемо по вашій логіці, закриваємо кордон. Страждають ваші клієнти. Ви кукурудзу продаєте виробнику молока, яке далі йде в сир і сир йде до України. Він у вас просто перестане купувати, ви зруйнуєте свій власний бізнес. Дуже важливо, що ми з польським урядом сіли це в деталях проговорювати. Зараз риторику польського уряду ми поділяємо. Вона адресована тим протестувальникам», — пояснює Качка.
За словами заступника міністра, головна проблема у відносинах України та Польщі - не відсутність взаєморозуміння між урядами чи якась шкода сільському господарству, а в тому, що через те, що минулого літа була активна передвиборча кампанія в Польщі, емоції протестувальників ще й підживлювали.
«Хтось добросовісно, бо хотів виграти вибори, хтось недобросовісно, бо там є агенти впливу Кремля досить активні», — резюмував Тарас Качка.
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