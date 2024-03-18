Падение продолжается: на межбанке курс впервые пересек отметку 39 гривен за доллар
Гривна обновляет минимумы, правительство приняло план на привлечение 50 млрд евро: главное за 18 марта
На межбанке курс доллара, 18 марта, установил новый рекорд — 39 гривен. Об этом свидетельствуют данные торгов. Евро также рекордно растет на межбанке — курс доходил до 42,51−42,54. В то же время НБУ установил официальный курс на 19 марта на уровне 38,9844 грн/$, что является историческим минимумом украинской валюты.
Кабмин одобрил План для Ukraine Facility
18 марта Кабинет Министров принял План для Ukraine Facility, являющийся основой предоставления финансовой поддержки в рамках программы, рассчитанной на 4 года и имеющей общий объем 50 млрд евро.
Индексация пенсий: с 1 марта пенсии выросли в среднем почти на 400 гривен
В Украине после индексации с 1 марта пенсионные выплаты выросли в среднем на 397,07 грн., средний размер пенсии составляет 5 792,02 грн.
Минэкономики оценило рост ВВП в январе-феврале на уровне 3,6%
Продолжит ли доллар дорожать — прогноз «Минфина»
14 марта НБУ установил курс на уровне 38,7878 грн/$, а эта неделя начнется с уровня 38,7998 грн/$. Соответствующим образом реагировал и наличный курс. Если в понедельник средний курс продажи доллара в банках составил 38,5 грн/$, то в пятницу уже достиг 38,95 грн/$. Что будет со стоимостью нацвалюты в ближайшей перспективе, разбирался «Минфин».
Комментарии