Гривна обновляет минимумы, правительство приняло план на привлечение 50 млрд евро: главное за 18 марта

На межбанке курс доллара, 18 марта, установил новый рекорд — 39 гривен. Об этом свидетельствуют данные торгов. Евро также рекордно растет на межбанке — курс доходил до 42,51−42,54. В то же время НБУ установил официальный курс на 19 марта на уровне 38,9844 грн/$, что является историческим минимумом украинской валюты.

Кабмин одобрил План для Ukraine Facility

18 марта Кабинет Министров принял План для Ukraine Facility, являющийся основой предоставления финансовой поддержки в рамках программы, рассчитанной на 4 года и имеющей общий объем 50 млрд евро.

Индексация пенсий: с 1 марта пенсии выросли в среднем почти на 400 гривен