18 марта Кабинет Министров принял План для Ukraine Facility, который является основой предоставления финансовой поддержки в рамках программы, рассчитанной на 4 года и общий объем 50 млрд евро. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в телеграм-канале.
Кабмин принял План для Ukraine Facility
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Что известно о плане
По словам Шмыгаля, план содержит структурные реформы, которым соответствуют более 100 квартальных индикаторов.
«Это европейские подходы к реформе государственного управления, к борьбе с коррупцией, к экономическим и секторальным реформам в разных сферах: от энергетики и аграрной отрасли. Кроме того, в документе прописаны сквозные направления как „зеленый“ переход, цифровизация, евроинтеграция», — отметил Шмыгаль.
Он уточнил, что план разрабатывался совместно с европейскими партнерами с тем, чтобы усилить нашу страну и приблизить членство в ЕС.
Что дает реализация плана
В ближайшее время мы передадим его на рассмотрение Еврокомиссии. Благодаря реализации реформ Плана для Ukraine Facility, Украина сможет получить около 16 млрд евро в этом году.
Комментарии - 3
Яке ж то немудре. Гірше ж точно не буде? (с)
«На жаль, люди гинуть через цю повномасштабну війну. На жаль, ми втратили і тих людей, які покинули Україну з дітьми. Понад мільйон українських дітей перебуває за кордоном. Задача — повернути ці сім'ї, повернути цих дітей, а також мотивувати українців народжувати якомога більше діточок, для того, щоби Україна процвітала у своєму мирному майбутньому після нашої перемоги», — сказав Шмигаль.
«Загалом в кожній українській сім'ї має бути не менше трьох дітей для того, щоб Україна мала прекрасні майбутні перспективи», — йдеться у повідомленні.
Він зазначив, що гроші для збільшення виплат за народження дитини планують залучати з-за кордону. Адже зараз кожна українська гривня йде на фінансування Сил оборони України.
«Звісно, держава буде підтримувати молодих батьків. Ключовим фактором, який має вирішальний вплив на рівень народжуваності, відповідно до всіх досліджень, є стабільність та безпека. Коли людина має прогнозованість та безпеку, рішення щодо того, щоб завести дитину ухвалюються простіше», — пояснив Шмигаль.
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