Кабмин принял План для Ukraine Facility

18 марта Кабинет Министров принял План для Ukraine Facility, который является основой предоставления финансовой поддержки в рамках программы, рассчитанной на 4 года и общий объем 50 млрд евро . Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в телеграм-канале.

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Что известно о плане

По словам Шмыгаля, план содержит структурные реформы, которым соответствуют более 100 квартальных индикаторов.

«Это европейские подходы к реформе государственного управления, к борьбе с коррупцией, к экономическим и секторальным реформам в разных сферах: от энергетики и аграрной отрасли. Кроме того, в документе прописаны сквозные направления как „зеленый“ переход, цифровизация, евроинтеграция», — отметил Шмыгаль.

Он уточнил, что план разрабатывался совместно с европейскими партнерами с тем, чтобы усилить нашу страну и приблизить членство в ЕС.

Что дает реализация плана

В ближайшее время мы передадим его на рассмотрение Еврокомиссии. Благодаря реализации реформ Плана для Ukraine Facility, Украина сможет получить около 16 млрд евро в этом году.