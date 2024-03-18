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18 марта 2024, 11:36 Читати українською

Индексация пенсий: С 1 марта пенсии выросли в среднем почти на 400 гривен

В Украине после индексации с 1 марта пенсионные выплаты выросли в среднем на 397,07 грн, средний размер пенсии составляет 5 792,02 грн. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

В Украине после индексации с 1 марта пенсионные выплаты выросли в среднем на 397,07 грн, средний размер пенсии составляет 5 792,02 грн.
Фото:depositphotos

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Как изменился размер пенсий

С 1 марта 2024 года пенсии почти для 10 млн пенсионеров были проиндексированы с учетом коэффициента 1,0796. В среднем выплаты по Украине выросли на 397,07 грн.

Средний размер пенсии после индексации составляет 5792,02 грн.

Размер минимальной пенсии для неработающих пенсионеров в возрасте 65+ составляет 3 370,00 грн.

Минимальные пенсионные выплаты для пенсионеров старше 80 лет — 3 370,00 грн, 70−80 лет — 3 240,00 грн, до 70 лет — 2 980,00 грн. У других неработающих лиц минимальная пенсия — 2 725,00 грн.

Кроме того, с 1 марта увеличены размеры минимальных пенсий для нетрудоспособных лиц в связи с повышением прожиточного минимума с 2093 грн — до 2 361,00 грн.

Также пенсии перечислены для лиц с инвалидностью среди чернобыльцев и участников боевых действий.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+45
innapcholko
innapcholko
18 марта 2024, 12:44
#
Это издевательство!
+
0
YakovBoricov
YakovBoricov
18 марта 2024, 14:52
#
Розумнику, добре, на скільки ти пропонуєш збільшити пенсії і зідки на це брати кошти?
+
0
TAN72
TAN72
18 марта 2024, 12:50
#
Кто не работал получает пенсию такую же что человек проработавший всю жизнь 🤨
+
0
bonv
bonv
18 марта 2024, 13:24
#
В середньому…
+
0
bonv
bonv
18 марта 2024, 13:26
#
А тим часом нелохи з непрофанами дорвалися до влади і обкрадають Україну небувалими темпами.
За даними демографів У 2023 році близько 67% українців опинились за межею бідності.
Гірше ж точно не буде? ©
+
+15
innapcholko
innapcholko
18 марта 2024, 13:42
#
Коллаборанты при власти не удержались
Https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43831
Все-таки скопировали с Рашки — 11079 — хотят мобилизовать ЗЕКов
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