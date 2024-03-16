ЕС выделит Украине первый транш по программе Ukraine Facility на следующей неделе — еврокомиссар

Первое выделение средств Украине Европейским Союзом по новой четырехлетней программе Ukraine Facility состоится на следующей неделе. Об этом сообщил европейский комиссар по бюджету Йоханнес Ган, пишет Интерфакс-Украина.

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«Очень рад подготовить почву для первого выделения средств по программе для Украины на следующей неделе. Мы поддерживаем Украину и инвестируем этим в нашу безопасность», — написал он в соцсети X, проиллюстрировав пост подписанием документа.

Со своей стороны украинский министр финансов Сергей Марченко поблагодарил еврокомиссара и ЕС за поддержку Украины.

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Напомним

Украина подписала с ЕС документы о 6 млрд евро переходного финансирования, что позволит Украине получить 4,5 млрд евро в марте и, в случае выполнения двух условий, еще 1,5 млрд евро в апреле.

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