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14 марта 2024, 17:53 Читати українською

Нацбанк рассчитывает на расширение товаров с сокращенным сроком возврата валютной выручки

Расширение действия нормы о сокращении предельных сроков возврата валютной выручки на другие виды экспортной продукции, кроме аграрной, находится в центре внимания Нацбанка в рамках сотрудничества с правительством и Верховной Радой. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий во время брифинга по монетарной политике.

Расширение действия нормы о сокращении предельных сроков возврата валютной выручки на другие виды экспортной продукции, кроме аграрной, находится в центре внимания Нацбанка в рамках сотрудничества с правительством и Верховной Радой.
Фото: НБУ

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«Мы сейчас анализируем товары, по которым наибольшая просрочка, за которыми наблюдаются незавершенные операции, и, собственно, мы будем двигаться дальше по этим товарам, и к ним, я надеюсь, скоро также будет применяться подход, который применяют к товарам агропромышленного комплекса», — заявил он.

Национальный банк с 11 ноября 2023 сократил вдвое — со 180 до 90 дней — предельные сроки расчетов по экспортным операциям 12 товарных групп из так называемого аграрного раздела 1−24 УКТ ВЭД.

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«Мы видим наращивание возврата экспортной выручки аграрным сектором, этот рост измеряется сотнями миллионов в месяц. И собственно это значительный положительный результат», — отметил Гелетий.

По его словам, НБУ продолжает активное сотрудничество с Кабинетом Министров по усовершенствованию критериев к верифицированным экспортерам аграрной продукции.

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«В частности, к списку верифицированных будет применяться новый критерий — это состояние возврата валютной выручки», — подчеркнул замглавы НБУ.

В Нацбанке считают, что это будет способствовать дальнейшему увеличению объемов возврата выручки.

Источник: Минфин
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