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14 марта 2024, 14:56 Читати українською

Пышный ожидает в марте-апреле более $10 млрд международной помощи. Откуда поступят средства

В марте-апреле Украина может получить более 10 млрд дол. США. Об этом во время монетарного брифинга заявил глава НБУ Андрей Пышный.

В марте-апреле Украина может получить более 10 млрд дол.

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Международная помощь

«В общей сложности в марте-апреле Украина может получить более 10 млрд долл. США. Активизация поступлений внешней помощи в ближайшее время позволит существенно нарастить объем международных резервов», — отметил он.

Читайте: Международные резервы продолжают уменьшаться: в феврале они «похудели» на 3,8%

Пышный говорит, что на сегодняшний день сохраняется также риск недостаточности международного финансирования, однако в последнее время наблюдались положительные сдвиги в этом вопросе.

Так, в конце февраля Совет Европейского Союза одобрил начало инструмента Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро на 2024−2027 годы. В его рамках уже в марте Украина должна получить переходное финансирование в размере 4,5 млрд евро.

Украина также достигла соглашения на уровне персонала по третьему пересмотру программы с Международным валютным фондом и ожидает решения Совета директоров Фонда через неделю.

«Мы ожидаем в марте решения Международного валютного Фонда. Согласно ему Украина получит около $900 млн. Также ожидаем заседания Совета директоров Всемирного Банка и выделение $1,5 млрд», — уточнил замглавы НБУ Сергей Николайчук.

Кроме того, Николайчук упомянул и об Ukraine Facility, согласно которому Украина должна получить 6 млрд евро.

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«Также ожидаем до конца марта кредит от канадцев в размере около $1,5 млрд», — рассказал зампредседателя.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
14 марта 2024, 15:14
#
Колись нелох висміював з кварталом95 попередню владу за співпрацю з МВФ. Членом по роялю … А тепер сам бігає з простягнутою рукою Дайте-дайте, не минайте…
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