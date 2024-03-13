Валюта поднялась к новым вершинам, соглашение с ЕС на 6 млрд евро: главное за среду 13 марта

Белый дом объявил о выделении пакета военной помощи для Украины на 300 миллионов долларов.

Дом под Киевом через «єОселя»: какие варианты предлагают застройщики

В конце прошлого года Кабмин расширил программу льготного кредитования «Еселя» на таунхаусы и дома. Спрос на такую недвижимость со стороны кредитных покупателей активизировался только в конце прошлого месяца, а в марте, когда на рынке загородной недвижимости традиционно начинается «высокий сезон», потенциальных клиентов стало больше. «Минфин» разбирался, что можно купить по льготному кредиту от государства под Киевом и какие здесь есть нюансы.