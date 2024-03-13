Минфин - Курсы валют Украины

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13 марта 2024, 20:00 Читати українською

Валюта поднялась к новым вершинам, соглашение с ЕС на 6 млрд евро: главное за среду 13 марта

Гривна обновила исторический минимум на межбанке

По итогам сегодняшних межбанковских валютных торгов на площадке Bloomberg курс гривны к доллару опустился со вчерашних 38,59 грн/$ до 38,83 грн/$ (на 24 копейки). Во второй половине дня были предложения по продаже на уровне 38,85 грн/$, однако фактически сделки на этом уровне не заключались.

Украина подписала соглашение с ЕС о получении 6 млрд евро помощи

Украина и Европейский Союз подписали соглашение о переходном финансировании для Украины. Общий объем предусмотренных льготных средств — 6 млрд евро.

США объявили о выделении Украине нового пакета помощи на $300 миллионов

Белый дом объявил о выделении пакета военной помощи для Украины на 300 миллионов долларов.

Дом под Киевом через «єОселя»: какие варианты предлагают застройщики

В конце прошлого года Кабмин расширил программу льготного кредитования «Еселя» на таунхаусы и дома. Спрос на такую недвижимость со стороны кредитных покупателей активизировался только в конце прошлого месяца, а в марте, когда на рынке загородной недвижимости традиционно начинается «высокий сезон», потенциальных клиентов стало больше. «Минфин» разбирался, что можно купить по льготному кредиту от государства под Киевом и какие здесь есть нюансы.

Источник: Минфин
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