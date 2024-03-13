США объявили о выделении Украине нового пакета помощи на $300 миллионов

Белый дом объявил о выделении пакета военной помощи для Украины на 300 миллионов долларов . Об этом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Что известно

Пакет помощи включает в себя ракеты для HIMARS, артиллерийские боеприпасы и другое вооружение.

Салливан заявил, что финансирование поступает за счет непредвиденной экономии средств от контрактов Пентагона и будет использовано для артиллерийских снарядов и боеприпасов для артиллерийских ракетных систем (HIMARS).

«Эти боеприпасы позволят украинскому оружию вести огонь в течение определенного периода, но только короткого периода», — сказал Салливан во время брифинга.

Напомним

Объявление об американской военной помощи Украине станет первым подобным шагом с декабря 2023 года.

Оно состоится на фоне того, как выделение дополнительных средств Киеву еще блокируется республиканцами в Конгрессе США.