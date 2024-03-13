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13 марта 2024, 16:52 Читати українською

Безналичный доллар подорожал на 24 копейки. НБУ поднял официальный курс на новый максимум

По итогам сегодняшних межбанковских валютных торгов на площадке Bloomberg курс гривны к доллару опустился со вчерашних 38,59 грн/$ до 38,83 грн/$ (на 24 копейки). Во второй половине дня были предложения по продаже на уровне 38,85 грн/$, однако фактически сделки на этом уровне не заключались.

По итогам сегодняшних межбанковских валютных торгов на площадке Bloomberg курс гривны к доллару опустился со вчерашних 38,59 грн/$ до 38,83 грн/$ (на 24 копейки).
Фото:depositphotos

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13 марта подорожание американской валюты произошло одновременно с сокращением общего объема торгов на Bloomberg с $134,5 млн до $93,25 млн, что эксперты пока не могут объяснить.

Ведь переводя межбанк в режим управляемого гибкого курса в октябре 2023 года, руководство Нацбанка заявляло, что во время снижения спроса на доллар будут создаваться предпосылки к укреплению гривны.

По итогам сегодняшних валютных торгов Национальный банк поднял официальный курс доллара к гривне с 38,4924 грн/$ до 38,7878 грн/$ (установлен на завтра, 14 марта) — новое максимальное значение.

Предыдущий пик официального курса фиксировался 21 февраля 2024 года — 38,48 грн/$, после чего нацвалюта укреплялась.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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Комментарии - 16

+
0
Bookseller
Bookseller
13 марта 2024, 17:27
#
👀👀👀🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+
0
Lolik1837
Lolik1837
13 марта 2024, 17:55
#
Только надумаешь купить себе 100$ как доллар сразу подскакивает в цене , зато когда купишь по подскочившей цене- то курс обязательно упадет на следующий же день. Мои 100$ лихорадят финансовый рынок
+
+43
Dmitrik7
Dmitrik7
13 марта 2024, 18:08
#
Покупай Ялту, Керчь и представляй как богатеешь :) (обкладываясь бумагой)
+
0
Kankakee
Kankakee
13 марта 2024, 17:56
#
Та про що взагалі мова?🤦‍♂️ У МВФ є певні маркери і вони свій прогноз курса дали (40 на кінець 2023), цього року коштів просто так давати не буду — тільки за виконання цих маркерів 🤷 влада ще може трохи повикручуватися, але якщо вже перестали навіть зброю давати, намагаючись заставити будувати укріплення і відгоражуватися від своєї території фактично, то і гроші теж перестануть так само як орбану: не виконав вимоги — нема фінансування
+
+15
Dmitrik7
Dmitrik7
13 марта 2024, 18:07
#
Ииии уносят меня и уносят меня в звенящую…:)
+
0
Игорь УА
Игорь УА
13 марта 2024, 19:01
#
На таких смешных объемах торгов можно было бы и 27 курс сделать, без особой траты резервов НБУ.
Пока идут на планомерную девальвацию, наверное это правильно.
+
+52
uxui
uxui
13 марта 2024, 19:20
#
Где секта по 36.6 с баснями, что нада срочно сдавать доллар и покупать хривневые ОВГЗ, т.к это супер выгодно
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
13 марта 2024, 19:56
#
.
Курс доллара США:

14.03.23 = 36,5686грн/$
14.03.24 = 38,7878грн/$

За год курс вырос на 6,07%

Сравните этот рост, например, с процентным доходом от годовых
гривневых банковских депозитов либо годовых гривневых ОВГЗ.

Кстати, на наличном рынке валютообмена курсу ещё расти и расти
до уровней осени 2022 года, когда он достигал 43 грн/$

+
+28
uxui
uxui
13 марта 2024, 20:08
#
А если завтра 43? или 53? Вы мне возместите убытки от ОВГЗ? Всегда красиво манипулировать статистикой, когда в стране }I{ОПА, и ничему вас, к сожалению, манипуляторов, не учит история девальвации 2008 / 2014 / 2022 годов. Теоретики мл…
+
0
paulball
paulball
13 марта 2024, 20:13
#
Непроходимая люмпенская глупость. Єто же ваш выбор и только, то что есть по факту то есть по факту
+
+13
uxui
uxui
13 марта 2024, 20:16
#
Вы тоже пришли научить меня сдавать USD по 36,6?
+
0
financialGenius
financialGenius
13 марта 2024, 20:23
#
Не буду вам говорить что доллар тоже можно покласть на депозит или овгз, сразу шах и мат вашим 6,07 % это s&p 34,21 ЗА ГОД. Будут еще вбросы или вы думаете тут все глупые ???
+
0
uxui
uxui
13 марта 2024, 20:26
#
У Bitcoin може вiдразу? Чи в евробонди на всi бабки з погашенням у 20XX якомусь роцi?
+
0
financialGenius
financialGenius
13 марта 2024, 20:41
#
Смешно читать когда сп500 сравнивают с биткоином …(facepalm) . Ну, а почему и не в евробонды когда такие ставки в Европе , только не на все , ни один инвестор в здравом уме не прокладки все в одну корзину и в одной валюте . Но после сравнения сп, евробондов с биткоином я думаю вам далеко до начинающего даже инвестора .
+
0
paulball
paulball
13 марта 2024, 20:12
#
На валютном форумі
+
0
uxui
uxui
13 марта 2024, 20:23
#
Если ваш Байден Шмайден не даст бабла, то плакали ваши ОВГЗ и доход.

Денег нет, но вы держитесь
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