Безналичный доллар подорожал на 24 копейки. НБУ поднял официальный курс на новый максимум

По итогам сегодняшних межбанковских валютных торгов на площадке Bloomberg курс гривны к доллару опустился со вчерашних 38,59 грн/$ до 38,83 грн/$ (на 24 копейки). Во второй половине дня были предложения по продаже на уровне 38,85 грн/$, однако фактически сделки на этом уровне не заключались.

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13 марта подорожание американской валюты произошло одновременно с сокращением общего объема торгов на Bloomberg с $134,5 млн до $93,25 млн, что эксперты пока не могут объяснить.

Ведь переводя межбанк в режим управляемого гибкого курса в октябре 2023 года, руководство Нацбанка заявляло, что во время снижения спроса на доллар будут создаваться предпосылки к укреплению гривны.

По итогам сегодняшних валютных торгов Национальный банк поднял официальный курс доллара к гривне с 38,4924 грн/$ до 38,7878 грн/$ (установлен на завтра, 14 марта) — новое максимальное значение.

Предыдущий пик официального курса фиксировался 21 февраля 2024 года — 38,48 грн/$, после чего нацвалюта укреплялась.