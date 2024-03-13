По итогам сегодняшних межбанковских валютных торгов на площадке Bloomberg курс гривны к доллару опустился со вчерашних 38,59 грн/$ до 38,83 грн/$ (на 24 копейки). Во второй половине дня были предложения по продаже на уровне 38,85 грн/$, однако фактически сделки на этом уровне не заключались.
Безналичный доллар подорожал на 24 копейки. НБУ поднял официальный курс на новый максимум
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13 марта подорожание американской валюты произошло одновременно с сокращением общего объема торгов на Bloomberg с $134,5 млн до $93,25 млн, что эксперты пока не могут объяснить.
Ведь переводя межбанк в режим управляемого гибкого курса в октябре 2023 года, руководство Нацбанка заявляло, что во время снижения спроса на доллар будут создаваться предпосылки к укреплению гривны.
По итогам сегодняшних валютных торгов Национальный банк поднял официальный курс доллара к гривне с 38,4924 грн/$ до 38,7878 грн/$ (установлен на завтра, 14 марта) — новое максимальное значение.
Предыдущий пик официального курса фиксировался 21 февраля 2024 года — 38,48 грн/$, после чего нацвалюта укреплялась.
Комментарии - 16
Пока идут на планомерную девальвацию, наверное это правильно.
Курс доллара США:
14.03.23 = 36,5686грн/$
14.03.24 = 38,7878грн/$
За год курс вырос на 6,07%
Сравните этот рост, например, с процентным доходом от годовых
гривневых банковских депозитов либо годовых гривневых ОВГЗ.
Кстати, на наличном рынке валютообмена курсу ещё расти и расти
до уровней осени 2022 года, когда он достигал 43 грн/$
…
Денег нет, но вы держитесь