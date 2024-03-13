Украина подписала соглашение с ЕС о получении 6 млрд евро помощи

Что известно

Ожидается, что первый платеж в размере 4,5 млрд евро поступит в Государственный бюджет Украины уже в марте.

Остальные суммы — 1,5 млрд евро — Украина сможет получить в апреле 2024 года после оценки Европейской Комиссией выполненных индикаторов.

«В рамках механизма переходного финансирования Украина реализует 5 индикаторов в сферах управления государственными финансами, борьбе с коррупцией, развитии бизнес-среды и т. д. », — сообщили в Минфине.

После утверждения Плана Украины для Ukraine Facility, как ожидается, в государственный бюджет будут направлены 1,9 млрд евро безусловного финансирования.

Остальную бюджетную поддержку Украина будет получать ежеквартально после выполнения индикаторов, предусмотренных в Плане Украины.

«Вместе с европейскими партнерами мы заканчиваем подготовку Плана для Ukraine Facility и готовимся к полноценному запуску программы. Мы достигли значительного прогресса. Подписание Соглашения позволит начать финансирование еще до официального утверждения Плана и обеспечит 6 млрд евро для покрытия текущих потребностей государственного бюджета в течение марта и апреля этого года», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Напомним

50 млрд евро в рамках Ukraine Facility будет направлено на бюджетную поддержку (38,27 млрд евро), инвестиционный фонд (6,97 млрд евро), техническую и административную поддержку (4,76 млрд евро).