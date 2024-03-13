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13 марта 2024, 8:40 Читати українською

Украина подписала соглашение с ЕС о получении 6 млрд евро помощи

Украина и Европейский Союз подписали соглашение о переходном финансировании для Украины. Общий объем предусмотренных льготных средств — 6 млрд евро. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Украина и Европейский Союз подписали соглашение о переходном финансировании для Украины.
Фото:depositphotos

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Что известно

Ожидается, что первый платеж в размере 4,5 млрд евро поступит в Государственный бюджет Украины уже в марте.

Остальные суммы — 1,5 млрд евро — Украина сможет получить в апреле 2024 года после оценки Европейской Комиссией выполненных индикаторов.

«В рамках механизма переходного финансирования Украина реализует 5 индикаторов в сферах управления государственными финансами, борьбе с коррупцией, развитии бизнес-среды и т. д.», — сообщили в Минфине.

После утверждения Плана Украины для Ukraine Facility, как ожидается, в государственный бюджет будут направлены 1,9 млрд евро безусловного финансирования.

Остальную бюджетную поддержку Украина будет получать ежеквартально после выполнения индикаторов, предусмотренных в Плане Украины.

«Вместе с европейскими партнерами мы заканчиваем подготовку Плана для Ukraine Facility и готовимся к полноценному запуску программы. Мы достигли значительного прогресса. Подписание Соглашения позволит начать финансирование еще до официального утверждения Плана и обеспечит 6 млрд евро для покрытия текущих потребностей государственного бюджета в течение марта и апреля этого года», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Напомним

50 млрд евро в рамках Ukraine Facility будет направлено на бюджетную поддержку (38,27 млрд евро), инвестиционный фонд (6,97 млрд евро), техническую и административную поддержку (4,76 млрд евро).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+73
w33
w33
13 марта 2024, 9:03
#
Все зрозуміло, качнули трохи курс вверх, а теперь після отримння 6 млрд євро у березні вниз до 37
+
+14
TAN72
TAN72
13 марта 2024, 11:08
#
Мечтатель.
+
+14
bonv
bonv
13 марта 2024, 11:17
#
У березні 4,5 млрд на проїдання. 1,5 млрд очікують в квітні - теж на проїдання.
Про які 37 ти глаголиш?:))))
+
0
w33
w33
13 марта 2024, 11:49
#
В кінці березня буде близько 42 млдр резервів — асолютний рекорд за всі часи незалежності, аграрії весною більше валюти продають, тому 36 вже скоро
+
+15
veritas69
veritas69
13 марта 2024, 10:33
#
Так написано, наче могла не підписати, але вмовили
+
0
TAN72
TAN72
13 марта 2024, 11:07
#
Ещё бы написали какие индикаторы мы должны выполнить за это бабло.
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