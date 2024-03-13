Украина и Европейский Союз подписали соглашение о переходном финансировании для Украины. Общий объем предусмотренных льготных средств — 6 млрд евро. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Украина подписала соглашение с ЕС о получении 6 млрд евро помощи
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Что известно
Ожидается, что первый платеж в размере 4,5 млрд евро поступит в Государственный бюджет Украины уже в марте.
Остальные суммы — 1,5 млрд евро — Украина сможет получить в апреле 2024 года после оценки Европейской Комиссией выполненных индикаторов.
«В рамках механизма переходного финансирования Украина реализует 5 индикаторов в сферах управления государственными финансами, борьбе с коррупцией, развитии бизнес-среды
После утверждения Плана Украины для Ukraine Facility, как ожидается, в государственный бюджет будут направлены 1,9 млрд евро безусловного финансирования.
Остальную бюджетную поддержку Украина будет получать ежеквартально после выполнения индикаторов, предусмотренных в Плане Украины.
«Вместе с европейскими партнерами мы заканчиваем подготовку Плана для Ukraine Facility и готовимся к полноценному запуску программы. Мы достигли значительного прогресса. Подписание Соглашения позволит начать финансирование еще до официального утверждения Плана и обеспечит 6 млрд евро для покрытия текущих потребностей государственного бюджета в течение марта и апреля этого года», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.
Напомним
50 млрд евро в рамках Ukraine Facility будет направлено на бюджетную поддержку (38,27 млрд евро), инвестиционный фонд (6,97 млрд евро), техническую и административную поддержку (4,76 млрд евро).
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