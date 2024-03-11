Илон Маск запускает конкурента ChatGPT

Илон Маск заявил, что на этой неделе его фирма по искусственному интеллекту xAI выпустит с открытым исходным кодом «Grok», чат-бота, конкурирующего с ChatGPT от OpenAI. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Это произошло примерно через два месяца после того, как генеральный директор Tesla заявил, что ему неудобно превращать автопроизводителя в лидера в области ИИ и робототехники, если у него не будет минимум 25% голосов в компании.

Ранее в этом месяце Маск подал в суд на компанию OpenAI, занимающуюся разработкой ChatGPT, и ее генерального директора Сэма Альтмана, заявив, что они отказались от начальной миссии стартапа — разрабатывать искусственный интеллект во благо человечества, а не ради прибыли.

В декабре xAI запустил своего конкурента ChatGPT — Grok — для подписчиков Premium+ платформы социальных сетей X, стремясь создать, по словам Маска, «максимально правдивый ИИ, ищущий правду».

Идея создания конкурента для OpenAI у Маска появилась еще в 2023 году.

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