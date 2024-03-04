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4 марта 2024, 13:48 Читати українською

Иск Илона Маска к OpenAI: в компании не согласны с претензиями

Руководители OpenAI заявили о «категорическом несогласии» с иском Илона Маска против компании. Там отвергли предположение Маска о том, что стартап является «фактической дочерней компанией» Microsoft, заявив, что претензии миллиардера «могут вытекать из сожаления Илона о том, что он не имеет отношения к компании сегодня». Об этом пишет Fortune.

Руководители OpenAI заявили о «категорическом несогласии» с иском Илона Маска против компании.
Илон Маск и Сэм Альтман / Getty Images for Vanity Fair

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Издание ссылается на письмо, разосланное сотрудникам стартапа, в отдельной записке Сэм Альтман назвал Маска своим героем и сказал, что скучает по человеку, которого он знал, конкурировавшему с другими, создавая лучшие технологии.

Директор по стратегии OpenAI Джейсон Квон отметил, что миссия компании «состоит в том, чтобы обеспечить пользу AGI для всего человечества». Квон также отметил, что OpenAI является независимой компанией и конкурирует напрямую с Microsoft.

Напомним, что Илон Маск, который был соучредителем OpenAI, но вышел из компании, подал в суд на OpenAI и ее главного исполнительного директора Сэма Альтмана, утверждая, что тесная связь компании с корпорацией Microsoft подорвала ее начальную миссию — создание технологии с открытым выходным кодом, которая не зависела бы от корпоративных приоритетов.

Маск подал иск за нарушение контракта, нарушение фидуциарных обязанностей и обвинение в недобросовестной деловой практике. Он подает иск в качестве донора неприбыльной материнской организации OpenAI еще с 2019 года и стремится заставить OpenAI прекратить приносить выгоду Microsoft и лично Альтману.

К теме: Илон Маск подал в суд на OpenAI, обвинив компанию в измене

Источник: Минфин
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