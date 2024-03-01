Илон Маск подал в суд на OpenAI, обвинив компанию в измене

Илон Маск подал в суд на OpenAI и генерального директора Сэма Альтмана за нарушение контракта, заключенного между ними в 2015 году. Об этом пишет CNBC.

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Маск заявил, что OpenAI обещала разработать искусственный интеллект во благо всего человечества, но она якобы отказалась от этой миссии, а «превратилась в дочернюю компанию Microsoft».

В иске, поданном в четверг в суд Сан-Франциско, говорится, что в 2015 году Сэм Альтман и соучредитель OpenAI Грег Брокман обратились в Маску и согласились создать некоммерческую лабораторию, которая будет разрабатывать искусственный интеллект. Адвокаты Маска заявили, что ориентация OpenAI на максимизацию прибыли для Microsoft нарушает это соглашение.

OpenAI и Microsoft пока не комментировали эту информацию.

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