Ограничения карточных переводов будут касаться 1% сделок — Гетманцев

Законопроект об ограничении карточных переводов, нарабатываемый в Национальном банке, будет касаться незначительного количества операций. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в интервью Укринформу.

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«Ограничения не будут касаться 99% безналичных операций, которые совершаются каждым из нас ежедневно. Речь идет только об определенных аномальных операциях, используемых торговцами наркотиками, нелегальными спиртом и табаком, а также представителями нелегального игорного бизнеса для осуществления противоправной деятельности. Это крупные преступные „бизнесы“, которые пытаются привлечь к своим схемам многих физических лиц», — сказал он.

Гетманцев объяснил, что 99% безналичных операций населения типичны.

«Но, наверное, нетипична операция, когда пенсионер на свою карточку собирает деньги от 100 незнакомых людей. На жаргоне преступников это называется „дропер“, когда пенсионер отдает свою карточку как бы в аренду» и за небольшой процент аккумулирует на ней поступления от неизвестных людей, а затем переводит эти средства преступнику", — объяснил схему нардеп.

Гетманцев отметил, что законопроект Нацбанка, когда он будет готов, будет публично обсуждаться и финансовый комитет «примет взвешенное комплексное решение».

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