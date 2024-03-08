Ограничения карточных переводов будут касаться 1% сделок — Гетманцев

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 марта 2024, 10:45 Читати українською

Ограничения карточных переводов будут касаться 1% сделок — Гетманцев

Законопроект об ограничении карточных переводов, нарабатываемый в Национальном банке, будет касаться незначительного количества операций. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в интервью Укринформу.

Законопроект об ограничении карточных переводов, нарабатываемый в Национальном банке, будет касаться незначительного количества операций.
Фото: Укринформ

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Ограничения не будут касаться 99% безналичных операций, которые совершаются каждым из нас ежедневно. Речь идет только об определенных аномальных операциях, используемых торговцами наркотиками, нелегальными спиртом и табаком, а также представителями нелегального игорного бизнеса для осуществления противоправной деятельности. Это крупные преступные „бизнесы“, которые пытаются привлечь к своим схемам многих физических лиц», — сказал он.

Гетманцев объяснил, что 99% безналичных операций населения типичны.

«Но, наверное, нетипична операция, когда пенсионер на свою карточку собирает деньги от 100 незнакомых людей. На жаргоне преступников это называется „дропер“, когда пенсионер отдает свою карточку как бы в аренду» и за небольшой процент аккумулирует на ней поступления от неизвестных людей, а затем переводит эти средства преступнику", — объяснил схему нардеп.

Гетманцев отметил, что законопроект Нацбанка, когда он будет готов, будет публично обсуждаться и финансовый комитет «примет взвешенное комплексное решение».

К теме: НБУ изучает вопросы ограничения на карточные переводы и пополнение наличных через терминалы

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
bonv
bonv
8 марта 2024, 11:02
#
Не бреши! З нашими неповороткими банками — торкнеться всіх! А банкам плювати на своїх клієнтів. Бюрократія і втрачений час та нерви.
+
+23
Mini Mi
Mini Mi
8 марта 2024, 11:22
#
Да нет, в этот раз это реально против дроперов закон — 50 операций п2п в день обычный человек никогда не делает
+
+12
Bitcoin
Bitcoin
8 марта 2024, 12:15
#
Мы их душили…душили. Душили и душили
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают agsmith15, eldarien, ESP3, Navegantes, Rubi0, taqwerty, vesna7 и 57 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами