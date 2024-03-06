Новый экологический налог ЕС может разрушить экономику Украины — Politico

Европейский экологический налог СВАМ, который начнет работать в 2026 году, нанесет значительный ущерб украинским производителям, если в модель его внедрения не внести быстрых изменений. Сейчас у Украины еще есть шанс отсрочить его введение, если будет принимать неотложные меры, сообщает Politico.

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«В то время, когда ЕС обещает финансировать военные усилия Украины, сколько бы времени это ни продолжалось, он также упорно продвигает новый закон, который в нынешнем виде может истощить изуродованную войной украинскую экономику. Речь идет о налоге, который ЕС планирует ввести на целый ряд продукции углеродоемкого импорта, в частности железо и сталь», — указывает издание.

Politico отмечает, что из-за полномасштабного вторжения России зависимость Украины от экспорта своей продукции в ЕС значительно возросла, поскольку черноморские торговые пути были закрыты из-за военной опасности. В результате Украина испытывает серьезный экономический удар в 2026 году, когда CBAM начнет действовать. По разным оценкам, страна может потерять $1,4 млрд.

«Однако, в законе о СВАМ есть пункт о форс-мажорных обстоятельствах — или стихийных бедствиях — для исключительных обстоятельств, и война и военные действия подпадают под эту категорию. Но Брюссель не дал четких сигналов, что предложит Киеву исключение из-под действия механизма», — отмечает Politico.

Мнение экспертов

Если бы налог на выбросы углерода в ЕС вступил сегодня в силу, говорят опрошенные изданием эксперты, это привело бы к падению экспорта 1,4 млн тонн чугуна из Украины, что эквивалентно потерям в размере $600 млн.

Экспорт стальных полуфабрикатов также упал бы на 1,3 млн тонн, что в сумме составило бы $640 млн. недополученного дохода.

«Украина будет поставлена на колени», — предупредил Йожеф Ксапо, директор по технологиям и стратегии «АрселорМиттал Кривой Рог», крупнейшего металлургического завода страны.

ЕС не заинтересован в уничтожении экономики Украины

В то же время, издание отмечает, что ЕС и сам не заинтересован в уничтожении украинской экономики. Отчасти поэтому нормы по СВАМ содержат положение о форс-мажорных обстоятельствах, которое позволяет ЕС делать исключения.

Мохаммед Шахим, евродепутат от Нидерландов, возглавляющий работу профильного комитета Европарламента, отмечает, что участники переговоров считают эту формулировку «украинским кейсом».

Однако Европарламент не может принять эту норму самостоятельно — этот шаг должен сделать исполнительная власть ЕС в Брюсселе (Европейская комиссия). Пока она этого не сделала, хотя еще есть время, ведь механизм начнет действовать только в 2026 году.

В то же время, такие решения не принимаются в ЕС за одну ночь, пишет Politico. Переговоры о членстве обычно продолжаются годами. Интеграция законов ЕС в национальное законодательство — это долгий процесс, а война еще больше усложняет ситуацию.

Научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Сагатом Саха удивлен, что ситуация с налогом на выброс углерода не рассматривается как неотложная проблема. Он предупреждает, что с приближающимися выборами в ЕС этот вопрос может быть отложен на месяцы.