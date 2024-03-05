Платежный баланс Украины в начале года ожидаемо ухудшился — Гетманцев

В январе сальдо платежного баланса составило минус $1,87 млрд. Это самый плохой месячный результат с июня 2022 года, сообщил председатель финансового комитета Совета Даниил Гетманцев .

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По информации народного депутата, отрицательное сальдо за январь состоит из двух частей: минус $0,51 млрд по счету текущих операций и минус $1,38 млрд по счету финансовых операций.

«Причина очевидна: на порядок меньший объем привлечения долгового финансирования правительством, не перекрывающим отток валюты по операциям частного сектора. Из последнего следует выделить увеличение наличной валюты вне банковской системы, объемы которой в январе увеличились на 63% в годовом измерении и на 7% против нетипичного (через закрытие года) декабря 2023 года», — отметил Гетманцев.

Он также добавил, что это, вероятно, связано с ослаблением валютных ожиданий на фоне умеренной девальвации гривны.

Отрицательное сальдо платежного баланса в январе было закрыто на средства международных резервов, объем которых за месяц сократился на $1,98 млрд.

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