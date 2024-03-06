За февраль авто, оборудованные двигателями внутреннего сгорания, охватили 68% рынка новых легковых автомобилей, что на 4% меньше, чем в прошлом. Зато доля электромобилей увеличилась. Об этом сообщает «Укравтопром».
Автомобили с ДВС теряют популярность: доля электромобилей выросла на 6%
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«В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили 68% рынка новых легковых автомобилей. Это на 4% меньше, чем в прошлом году», — говорится в сообщении.
Как отмечают в «Укравтопроме», самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, они охватили 44% продаж новых авто, что на 7% меньше, чем в прошлом.
В то же время доля дизельных автомобилей увеличилась на 3% — до 24%. Также существенно увеличилась доля электромобилей — с 11 до 17%. В то же время доля гибридов уменьшилась с 16% до более 14%. Доля автомобилей с ГБО остается менее 1%.
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При этом лидерские позиции по сегментам заняли следующие машины:
- бензиновые авто — Toyota RAV-4;
- дизельные — Renault Duster;
- электрические — Volkswagen ID.4;
- гибридные — Toyota RAV-4;
- автомобили из ГБО — Renault Duster.
Комментарии - 7
Аналогічно і для домашнього використання — 200 тис км проїхав, повну вартість машини окупив на економій на паливі (якщо заряджати вдома). Як для мого пробігу — це всього 6 років. Тобто, якщо електромобіль проїхав більше 200-250 тис, то навіть якщо його просто викинути, він вже буде вигідніший за ДВС.
Батарея теж не вічна. А коштує майже як авто:) Хоча звісно від марки/моделі машини залежить.