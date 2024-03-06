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6 марта 2024, 14:36 Читати українською

Автомобили с ДВС теряют популярность: доля электромобилей выросла на 6%

За февраль авто, оборудованные двигателями внутреннего сгорания, охватили 68% рынка новых легковых автомобилей, что на 4% меньше, чем в прошлом. Зато доля электромобилей увеличилась. Об этом сообщает «Укравтопром».

За февраль авто, оборудованные двигателями внутреннего сгорания, охватили 68% рынка новых легковых автомобилей, что на 4% меньше, чем в прошлом.
Фото:depositphotos

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«В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили 68% рынка новых легковых автомобилей. Это на 4% меньше, чем в прошлом году», — говорится в сообщении.

Как отмечают в «Укравтопроме», самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, они охватили 44% продаж новых авто, что на 7% меньше, чем в прошлом.

В то же время доля дизельных автомобилей увеличилась на 3% — до 24%. Также существенно увеличилась доля электромобилей — с 11 до 17%. В то же время доля гибридов уменьшилась с 16% до более 14%. Доля автомобилей с ГБО остается менее 1%.

Читайте: За два месяца 2024 года украинцы импортировали почти 60 тысяч авто, каждый второй — старше 10 лет

При этом лидерские позиции по сегментам заняли следующие машины:

  • бензиновые авто — Toyota RAV-4;
  • дизельные — Renault Duster;
  • электрические — Volkswagen ID.4;
  • гибридные — Toyota RAV-4;
  • автомобили из ГБО — Renault Duster.
Источник: Минфин
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Комментарии - 7

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neverice
neverice
6 марта 2024, 14:44
#
Яскрава демонстрація того, як ціна впливає на привабливість. Навіть без офіційного представництва, сірі електромобілі (ще й китайські) у нас легко обігнали у відсотковому співвідношені продажі електро в ЄС. Легко уявити тенденцію, яка б була у випадку наявності офіційних представників, відомих у нас марок, та ще й більшої кількості доступних моделей (зараз купляють буквально 3−4 моделі нових електромобілів).
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bonv
bonv
6 марта 2024, 15:00
#
Все нове цікаве але часто, потім, повертаються до надійного:)))
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neverice
neverice
6 марта 2024, 15:45
#
Та це ще таксисти не розпробували :) Honda x-nv повністю окупається за 150 тис пробігу на одній лише економії на паливі у порівнянні з бензином чи дизелем. А вартість машини приблизно та сама, що і аналогічної ДВС. Тобто, + $20 тис прибутку за три роки.
Аналогічно і для домашнього використання — 200 тис км проїхав, повну вартість машини окупив на економій на паливі (якщо заряджати вдома). Як для мого пробігу — це всього 6 років. Тобто, якщо електромобіль проїхав більше 200-250 тис, то навіть якщо його просто викинути, він вже буде вигідніший за ДВС.
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bonv
bonv
6 марта 2024, 15:47
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На одному заряді далеко таксисти не заїдуть:))) Хоча дехто має по 2−3 машини:)))
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neverice
neverice
6 марта 2024, 16:03
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Та вони вже давно на ліфах старих їздять, де пробіг кілометрів 100 на одному заряді. Та сама Хонда X-NV чи M-NV має запас ходу 300 км десь реального. За один день по місту накрутити звісно можна, але не так і часто, щоб це на щось впливало (знайшов форум таксистів, пишуть десь 150-200 у них пробіг на день)
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bonv
bonv
6 марта 2024, 16:07
#
У нас таксисти і під 100 тис в місяць ганяють. Позмінно. День і ніч. Два водії на одну машину. Не електро. 300 км в день то не таксист:)
Батарея теж не вічна. А коштує майже як авто:) Хоча звісно від марки/моделі машини залежить.
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Mr Bungle
Mr Bungle
6 марта 2024, 16:55
#
Завязуйте з …, щоб не писати пургу
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