Автомобили с ДВС теряют популярность: доля электромобилей выросла на 6%

За февраль авто, оборудованные двигателями внутреннего сгорания, охватили 68% рынка новых легковых автомобилей, что на 4% меньше, чем в прошлом. Зато доля электромобилей увеличилась. Об этом сообщает «Укравтопром».

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«В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили 68% рынка новых легковых автомобилей. Это на 4% меньше, чем в прошлом году», — говорится в сообщении.

Как отмечают в «Укравтопроме», самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, они охватили 44% продаж новых авто, что на 7% меньше, чем в прошлом.

В то же время доля дизельных автомобилей увеличилась на 3% — до 24%. Также существенно увеличилась доля электромобилей — с 11 до 17%. В то же время доля гибридов уменьшилась с 16% до более 14%. Доля автомобилей с ГБО остается менее 1%.

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При этом лидерские позиции по сегментам заняли следующие машины: