Турецкие отели перестали принимать платежи от российских туристов

Российские граждане могут упустить возможность отдыхать в Турции, которая остается одним из главных направлений выездного туризма для россиян, которые в прошлом году совершили более 6 млн поездок в республику. Об этом сообщает The Moscow Times.

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За крупными турецкими экспортерами и покупателями российской нефти сложности с банковскими расчетами из россии начали испытывать отели Турции. Они не могут получать деньги за проживание гостей. Переводы поступают слишком поздно или возвращаются назад.

По словам источников издания, если санкции против россии продолжат работать, туристический бизнес Турции ждут серьезных проблем, а десятки тысяч предпринимателей понесут «огромные потери».

Турецкие компании находятся под давлением со стороны Запада, желающего испортить торговые отношения между москвой и Анкарой. Турецким бизнесменам, торгующим с россией, грозят внесением в черные списки США. Такие действия наносят серьезный ущерб экономике страны, пишет издание.

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