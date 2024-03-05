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5 марта 2024, 13:06 Читати українською

Фактические сборы по налогу на роскошь: выросли за 2023 год, но сократились по сравнению с довоенным периодом — ГНС

В 2023 году налоговые сборы по транспортному налогу или налогу на роскошь выросли на 55% — с 103,5 млн грн до 160,5 млн грн, однако заметно сократились по сравнению с периодом до введения в Украине военного положения — в 1,7 раза меньше показателя 2019 года. Данные о фактических налоговых поступлениях «Минфину» предоставил директор Департамента налогообложения физических лиц Государственной налоговой службы Александр Корчевный.

В 2023 году налоговые сборы по транспортному налогу или налогу на роскошь выросли на 55% — с 103,5 млн грн до 160,5 млн грн, однако заметно сократились по сравнению с периодом до введения в Украине военного положения — в 1,7 раза меньше показателя 2019 года.
Фото:depositphotos

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Динамика поступлений по транспортному налогу следующая:

  • 1 января 2024 года — 160,5 млн грн;
  • 1 января 2023 года — 103,5 млн грн;
  • 1 января 2022 года — 158,4 млн грн;
  • 1 января 2021 года — 202,8 млн грн;
  • 1 января 2020 года — 270 млн грн.

При этом в 2023 году налоговые органы сразу в 5,5 раз увеличили количество выписанных уведомлений-решений по транспортному налогу — с 1,4 тыс. до 7,5 тыс. штук.

Кто получил больше всего налоговых решений

Если говорить о населении, то больше всего налоговых решений по налогу на роскошь отправлено жителям Киева (1 848), а топ плательщиков выглядит так:

  1. г. Киев — 1 848;
  2. Днепропетровская область — 988;
  3. Харьковская область — 503;
  4. Одесская область — 426; 5.
  5. Киевская область — 370;
  6. Львовская область — 275;
  7. Винницкая область — 218.

Напомним

Транспортный налог (налог на роскошь) уплачивается в размере 25 тыс. грн с легковых авто стоимостью 375 размеров минимальных зарплат (2,66 млн грн), объемом цилиндров двигателя от 3000 куб. см, с момента регистрации которых прошло не менее 5 лет.

Плательщиками является не только частные владельцы (физические лица), но и юрлица.

Больше о начислении, взыскании и судах по транспортному налогу можно прочитать в нашей аналитической статье «Ferrari, Audi, Mercedes: как их владельцы платят налог на роскошь и судятся с налоговой».

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
5 марта 2024, 13:23
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Держави — це автомобілі. Уряди в них — шофери, бізнес — мотори, партії - штурмани, а народи — паливно-мастильні матеріали.
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