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1 марта 2024, 17:06 Читати українською

Польские фермеры полностью заблокировали пункт пропуска «Шегини» на границе с Украиной

Сегодня, 1 марта, с 13:00 польские фермеры полностью заблокировали КПП «Шегини». Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время телемарафона, передает Укринформ.

Сегодня, 1 марта, с 13:00 польские фермеры полностью заблокировали КПП «Шегини».
Фото: radio.lublin.pl

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«Ситуация за последние дни практически не менялась. Но сегодня есть определенное изменение по направлению пункта пропуска „Шегини“. Потому что в 13:00, как сообщила нам польская сторона, польские фермеры отказались пропускать любой грузовик, который следует либо в сторону Украины, либо в сторону Польши. Хотя и до этого на этом направлении отмечался такой критический минимум пересечения границы грузовиками», — рассказал он.

По словам спикера, за минувшие сутки указанное направление пересекли только 47 грузовых транспортных средств в обоих направлениях, «а после 13:00 и теперь украинская сторона фиксирует по нашему пункту пропуска напрямую, что грузовики не двигаются ни из Польши, ни в Польшу. Польская сторона не принимает грузовые транспортные средства к себе из Украины».

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Также существенное снижение количества пересечений границы грузовиками остается и по направлению пункта пропуска «Ягодин».

«За минувшие сутки здесь пересекли границу 111 грузовиков, следовавших из Польши в Украину. По-прежнему польские фермеры не пропускают ни одного грузовика, следующего из Украины в Польшу. За последние дни это «нулевые» показатели пересечения границы в сторону Польши на этом направлении», — добавил Демченко.

Он сообщил, что в очередях на шести пунктах пропуска стоят 2 350 грузовиков.

Смотрите также: Блокировка границы: Почему протестуют польские фермеры и что делать украинцам (видео)

Напомним

С 9 февраля 2024 года на территории Польши у границы с Украиной продолжаются акции протеста фермеров на дорогах, ведущих к пунктам пропуска.

Главные требования протестующих — запрет импорта украинской агропродукции и отказ Польши от Европейского зеленого курса.

За это время произошло пять случаев высыпания украинских агрокультур из грузовых вагонов на пути или из грузовиков на дороги.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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innapcholko
innapcholko
1 марта 2024, 17:55
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Зато поток товаров эРэФии их устраивает.
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