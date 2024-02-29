Потери Украины в секторе культуры и туризма достигают почти $20 миллиардов

По оценке Всемирного банка, потери в секторе культуры и туризма Украины, включая недополученный доход, составили $19,6 млрд. Это подсчеты с тех территорий, которые контролируются Украиной и были деоккупированы. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на конференции «Объединенные ради справедливости. Объединены ради сохранения культурного наследия».

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Больше всего от российских атак на культурное наследие страдают Харьковская, Донецкая и Одесская области. Всего целями россиян стали более 900 объектов истории и культуры.

Кроме того, в оккупации находится более 20 тысяч памятников культуры национального и местного значения.

Шмыгаль добавил, что на долгосрочное восстановление поврежденного и разрушенного нужно $8,9 млрд.

По его словам, все пострадавшие в результате российской агрессии объекты культурного наследия внесут в специальный госреестр для определения размеров компенсаций от россии.