7,9% вместо обещанных 13%: Кабмин утвердил индексацию пенсий

Кабинет министров принял решение об индексации пенсий с 1 марта 2024 года на 7,9%. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

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«Это уже третья индексация за время полномасштабной войны. Пенсии будут повышены почти на 8%. Средний размер повышения составит 322 грн, а средняя пенсия вырастет до 5 717 грн», — отметил он.

По словам премьера, индексация коснется более 10 миллионов украинцев — 9,5 млн гражданских пенсионеров, около 600 тысяч пенсионеров силовых ведомств, почти 100 тысяч «чернобыльцев».

Кроме того, с 1 апреля состоится автоматический перерасчет пенсий для 654 тысяч работающих пенсионеров с учетом обновленного страхового стажа.

Ранее в Минсоцполитики заявляли, что пенсии с 1 марта 2024 года проиндексируют на 13%, но уточняли, что это предварительные расчеты, окончательно коэффициент индексации будет известен ближе к концу февраля. Такие же предварительные расчеты называл премьер-министр Денис Шмигаль в январе этого года.

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