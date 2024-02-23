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23 февраля 2024, 13:36 Читати українською

7,9% вместо обещанных 13%: Кабмин утвердил индексацию пенсий

Кабинет министров принял решение об индексации пенсий с 1 марта 2024 года на 7,9%. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Кабинет министров принял решение об индексации пенсий с 1 марта 2024 года на 7,9%.

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«Это уже третья индексация за время полномасштабной войны. Пенсии будут повышены почти на 8%. Средний размер повышения составит 322 грн, а средняя пенсия вырастет до 5 717 грн», — отметил он.

По словам премьера, индексация коснется более 10 миллионов украинцев — 9,5 млн гражданских пенсионеров, около 600 тысяч пенсионеров силовых ведомств, почти 100 тысяч «чернобыльцев».

Кроме того, с 1 апреля состоится автоматический перерасчет пенсий для 654 тысяч работающих пенсионеров с учетом обновленного страхового стажа.

Ранее в Минсоцполитики заявляли, что пенсии с 1 марта 2024 года проиндексируют на 13%, но уточняли, что это предварительные расчеты, окончательно коэффициент индексации будет известен ближе к концу февраля. Такие же предварительные расчеты называл премьер-министр Денис Шмигаль в январе этого года.

Читайте также: На карточные счета части пенсионеров может прекратить поступать пенсия — Минсоцполитики

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+11
Smerch747
Smerch747
23 февраля 2024, 13:55
#
Меньше це правильно. Не зрозуміло тільки чому відразу нормально не порахувати і не засмучувати людей.
+
0
bonv
bonv
23 февраля 2024, 14:36
#
Законопроєкт № 11012, яким пропонується підвищення щомісячної зарплатні військовим, буде розглянуто, ймовірно, після законопроєкту про мобілізацію. Про це повідомив нардеп від «Слуги народу», член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Здебський, пише LIGA.net. «Є законопроєкт про мотивацію Романа Костенка. Він є у нас в комітеті. Документ для того, щоб мотивувати людей, які будуть на першій лінії, щоб отримували достойну заробітну платню — до 200 000 грн. Цей законопроєкт ми подали. Зараз він поки не розглядається, наразі - законопроєкт про мобілізацію. Ми будемо його розглядати, найімовірніше, після мобілізації», — сказав він. Нагадаємо, один з учасників закритої зустрічі розповів ТСН.ua на умовах анонімності, що Володимир Зеленський говорив про те, що українським захисникам, які воюють на нулі, треба піднімати грошове забезпечення до 200 тис. грн на місяць. Пізніше заступник голови комітету з питань нацбезпеки Юрій Мисягін зауважив, що президент говорив про підвищення зарплатні тим військовим, хто на нулі вже понад два роки. «Сьогодні під час вечірньої зустрічі президент сказав, що військовим, які на передовій вже два роки, необхідно підвищити зарплатню до 200 000 грн» , — розповів він. Своєю чергою, Юрій Здебський заявив, що підтримує президента, але питання щодо того, де взяти ці гроші, — окреме.
Вже вчителям «по 4 тис баксів виплачують»…
+
0
mphet26
mphet26
23 февраля 2024, 15:41
#
«600 тисяч пенсіонерів силових відомств»
сорокалетние пенсионеры с пенсиями по 10−20 тысяч и коммуналкой минус 50%
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